Neue Bestmarke: Festplatten mit 18 TB bei ersten Händlern gelistet

Bisher waren Endkunden in Deutschland bei Festplatten in der Spitze auf 16 TB-Modelle beschränkt. Jetzt scheint es in Sachen Kapazität einen klei­nen Schritt weiterzugehen. Seit kurzem sind bei ersten Händlern Mo­delle mit 18 TB Speichergröße gelistet. Den Anfang macht die WD Gold.

18 Terabyte bewegen sich langsam auf deutsche Endkunden zu

Noch nicht offiziell

Western Digital

Klassische Festplatten haben beispielsweise als Archivmedium auch neben schnellen SSDs noch ihre Daseinsberechtigung. Seit Jahren schrauben die Anbieter dabei auch an der Kapazität. Während man bisher in Deutschland als Endkunde mit 16 TB vorlieb nehmen musste, zeichnet sich im Markt für Modelle mit maximaler Kapazität wieder einmal Bewegung ab. Bei einem Blick in den WinFuture-Preisvergleich - zu finden im Anschluss - ist seit diesem Monat bei einigen Händlern das Modell "Western Digital WD Gold 18 TB" gelistet - andere Modelle zeigen sich hier in unserer aktuellen Suche aber noch nicht.Die Händler liefern allesamt aktuell auch noch keine Angaben zu einem Liefertermin, sondern machen nur Vorbestellungen möglich. Auch die Preisspanne von knapp 650 bis 790 Euro ist aktuell noch sehr hoch. Der im Vergleich hohe Preis ist bei der Gold-Serie von Western Digital dabei aber nicht unüblich, da die Modelle sich vor allem an Geschäftskunden richten, die einen Dauereinsatz beispielsweise in Server-Systemen vorsehen.Wie heise schreibt, hatte das Unternehmen im Business-Bereich schon zum Jahreswechsel mit der Auslieferung von 18- und sogar 20-Terabyte-Festplatten begonnen, dabei handelte es sich allerdings um die Ultrastar-Serie. Nun deuten aber alle Zeichen auf einen baldigen Start von 18-TB-Modellen in den normalen Markt. Eine offizielle Ankündigung für Konsumenten ist dabei allerdings noch nicht erfolgt, die Hersteller-Webseite listet aktuell noch die 14-TB-Variante als Spitzenmodell.So fehlen aktuell auch noch offizielle Angaben zu den Leistungsdaten der neuen Modelle, die Händler liefern hier Daten wie 2,5 Mio. Stunden (MTBF) Haltbarkeit, eine Drehzahl von 7200rpm und Conventional Magnetic Recording (CMR) als Aufnahmeverfahren. In den folgenden Tagen werden hier mit hoher Wahrscheinlichkeit gesicherte Informationen folgen.