Microsoft Edge: Suchergebnisse lassen sich nun in der Sidebar anzeigen

Microsoft hat ein neues Update für die Canary-Version des Edge-Browsers auf Chromium-Basis ausgerollt. Die Aktualisierung enthält ein Feature, mit dem die Ergebnisse einer Suche direkt in der Seitenleiste dargestellt wer­den können. Bislang wird hierbei allerdings nur Bing unterstützt.

Seitenleiste zuvor für Cortana genutzt

Die neue Sidebar-Suche kommt ab der Version 85.0.554.0 des Edge-Browsers zum Vor­schein. Nachdem ein beliebiges Wort oder ein beliebiger Satz auf einer beliebigen Webseite markiert und ein Rechtsklick ausgeführt wurde, kann im Menü der neue Punkt "Seitenleiste nach (Begriff) durchsuchen" ausgewählt werden. Wie Techdows berichtet, wird daraufhin am rechten Rand eine Sidebar, welche die Ergebnisse der Bing-Suche enthält, geöffnet.Die Sidebar-Suche stellt allerdings kein kom­plett neues Feature dar. Im alten Edge-Browser, der noch die EdgeHTML-Engine verwendet hat­te, gab es eine Funktion mit dem Namen "Frag Cortana ". Hier konnte ebenfalls ein Be­griff mar­kiert und anschließend nach diesem gesucht werden. Im Gegensatz zu dem heute ein­ge­führ­ten Feature wurde dafür allerdings nicht direkt die Bing-Suchmaschine, sondern die digitale Sprachassistentin Cortana verwendet. Die Er­geb­nis­se wurden aber ebenso in der Sidebar am rechten Rand des Browsers präsentiert.Damit das neue Feature zum Vorschein kommt, muss die aktuellste Canary-Version des Ed­ge-Browsers auf Chromium-Basis heruntergeladen werden. Das ist über eine offizielle Seite der Redmonder möglich. Bei Canary-Builds handelt es sich um experimentelle Ver­sio­nen, die täglich aktualisiert und in denen neue Funktionen im Vorfeld ausprobiert wer­den. Wann die Sidebar-Suche in eine finale Version des Edge-Browsers integriert wird, bleibt noch unklar.