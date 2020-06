Samsung Galaxy S20+ BTS Edition geleakt: K-Pop soll Verkauf ankurbeln

Wie kurbelt man in Krisenzeiten die Verkäufe einer Smartphone-Serie an, die zuvor schon unter schwächelnden Absatzzahlen litt? Man bringt eine Sonderedition auf den Markt, die den Namen einer der aktuell beliebtes­ten Musikformationen der Welt trägt - BTS.

Samsung / Evan Blass

Genau das macht Samsung jetzt mit der Samsung Galaxy S20+ BTS Edition . Der ko­re­a­ni­sche Elektronikgigant verpasst seinem derzeit wohl attraktivsten Flaggschiff-Smartphone eine neue Farbvariante, die in einem kräftig glänzenden Lila-Ton gehalten ist und als "BTS Edition" vertrieben wird. Damit nutzt man die extreme Popularität der koreanischen Pop-Truppe, während sich die Fans freuen dürfen, ein Smartphone zu erhalten, das ihren Lieb­lingen gewidmet ist.Noch liegen keine Details zur Speicherausstattung des Galaxy S20+ BTS Edition vor, es dürfte sich aber abgesehen vom äußerlichen Design und einigen möglichen Anpassungen des Themes für die Samsung-eigene One UI 2 um ein reguläres S20 Plus handeln. Samsung liefert das Gerät aber nicht nur in einem neuen Pink-/Lila-/Violett-Ton, sondern passt auch die Verpackung mit einem speziellen Design für die BTS Edtion an.Darüber hinaus gibt es an dem Smartphone selbst noch ein weiteres Detail, für das der Konzern auf Facebook, Twitter & Co schon jetzt viel Lob erhält: laut den von Chef-Leaker Evan Blass vorab veröffentlichten Bildern des Galaxy S20 Plus BTS Edition sitzt über einem der Ausschnitte des Kameramoduls auf der Rückseite ein kleines Herzchen. Damit verpasst Samsung dem Gerät ein kleines Detail, das es unter Kennern eindeutig als BTS-gebrandetes Modell ausweist.Hinzu kommt auch noch ein kleines BTS-Logo, das unterhalb des üblichen Samsung-Brandings auf der Rückseite des Geräts sitzt. Samsung will außerdem auch eine angepasste Variante der Galaxy Buds+ anbieten, die ebenfalls in einem speziellen BTS-Farbton erscheinen. Die offizielle Vorstellung des Samsung Galaxy S20+ BTS Edition erfolgt wohl am 9. Juli 2020, denn für diesen Termin hat Samsung bereits eine Online-Veranstaltung angesetzt.