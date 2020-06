Fiat 500 Hybrid: Media Markt startet Auto-Leasing für nur 99 Euro

Media Markt steigt in das Auto-Leasing-Geschäft ein und startet direkt mit einem Knaller-Preis durch. Für nur 99 Euro im Monat steht der Fiat 500 Lounge Hybrid zum Leasen bereit. Schnell sein lohnt sich, es handelt sich um ein limitiertes Sonderangebot. (Anzeige)

Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar

Elektrische Servolenkung Dualdrive mit City-Funktion

15 Zoll Leichtmetallfelgen, Frontantrieb, Mild-Hybrid / Benzin

Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)

LINK-System (Mirroring via Apple Car Play / Android Auto)

Uconnect Radio mit 7"-HD-Touchscreen, USB und AUX

Lenkrad aus Techno Leder mit Multifunktionstasten

Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter

Elektrische Fensterheber vorne

Laufleistung wahlweise 10.000 km oder 15.000 km

Leasinglaufzeit wahlweise 24, 36 oder 48 Monate

Bei Media Markt gibt es nicht mehr nur Fernseher, Notebooks, Smartphones und Haushaltsgeräte, sondern sogar Autos. Zum Auftakt bietet der Elek­tro­nik­händ­ler den Fiat 500 Lounge Hybrid für monatlich günstige 99 Euro an. Der Hybrid-Benziner mit 70 PS und 6-Gang-Schaltung verfügt unter anderem über elektrisch verstell- und be­heiz­ba­re Außenspiegel, eine Klimaanlage, Tempomat, Start & Stopp-Automatik, 15-Zoll-Leicht­me­tall­fel­gen. Dazu kommt ein Uconnect-Radio samt 7-Zoll-Touchscreen und Link-System für Apple CarPlay sowie Android Auto.Der komplett digitale Leasing-Vertrag für den Fiat 500 Lounge Hybrid kann im Online-Shop von Media Markt selbst zusammengestellt werden. Wenn man sich hier für eine Laufleistung von maximal 10.000 Kilometern pro Jahr und eine Leasing-Laufzeit von 48 Monaten ent­schei­det, erhält man den Stadtflitzer zum Sparpreis von nur 99 Euro im Monat. Bei einer Ver­kür­zung der Laufzeit oder einer Erhöhung der Inklusivkilometer werden monatlich ma­xi­mal 135 Euro fällig. Optional könnt ihr euch bei Media Markt auch direkt mit der passenden Vollkasko-KFZ-Versicherung für 45 Euro pro Monat absichern.Zu guter Letzt hat man die Qual der Farbwahl. Der Fiat 500 Lounge Hybrid steht in vier Far­ben zur Auswahl: Weiß, Grau, Schwarz-Metallic und Blau-Metallic. Hat man sich für die rich­ti­ge Optik, Laufzeit sowie Laufleistung entschieden und den Leasing-Vertrag abgeschlossen, kann der Hybrid-Benziner mit Frontantrieb wahlweise in Berlin, Erfurt oder Halle abgeholt werden. Um die Bereitstellung kümmert sich in diesem Fall nicht Media Markt selbst, sondern laut FAQ das bekannte Autohaus König.