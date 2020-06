Echo Auto: Amazon startet jetzt einen Alexa-Lautsprecher fürs Auto

Die Echo-Lautsprecher sind ein großer Erfolg für den Versandhändler und Amazon bietet die sprachgesteuerten Geräte mittlerweile in einer ganze Reihe an Varianten an. Nun kommt eine weitere dazu, denn nun gibt es auch ein Gerät für unterwegs: Echo Auto.

Echo Auto hat gleich acht Mikrofone

Amazon

Die Echo-Geräte von Amazon sind ein etwas überraschender Erfolg: Denn als das Unternehmen den ersten Lautsprecher dieser Art vorgestellt hat, rechnete keiner, auch nicht der Versandhändler selbst, dass das ein so riesiger Erfolg wird. Grund dafür war vor allem, dass Amazon ein Anwendungsszenario für Alexa gefunden hat, das bestens funktioniert. Denn davor waren sprachbasierte Assistenten eher ein Gimmick und ohne echten Mehrwert.Die Erfolgsgeschichte Echo soll nun im Auto weitergeschrieben werden. Amazon hat nämlich für Deutschland den Start von Echo Auto angekündigt. Laut Hersteller ist es das erste Gerät der Reihe, das für den Einsatz auf der Straße entwickelt wurde. Es stellt eine einfache und erschwingliche Möglichkeit dar, die Fähigkeiten von Alexa unterwegs zu nutzen.Eine Besonderheit von Echo Auto sind dessen insgesamt acht Mikrofone. Diese sind für die erschwerten Akustikbedingungen im Auto entwickelt worden. Alexa ist dadurch in der Lage, Befehle trotz laufender Musik, Klimaanlage und Straßen-Umgebungsgeräuschen zu hören.Echo Auto wird über die 12V-Steckdose des Fahrzeugs oder per USB-Anschluss mit Strom versorgt und lässt sich über eine 3,5-mm-Audiobuchse oder Bluetooth an die Audioanlage anschließen. Ein Smartphone sorgt für die Internet-Verbindung, Echo Auto muss entsprechend gekoppelt werden.Die grundsätzliche Funktionalität ist wie bei allen anderen Echo-Geräten, man kann also mit Sprachkommandos Nachrichten oder Wetterbericht erfragen, Einkaufslisten erstellen, Smart-Home-Geräte steuern und vieles mehr. Echo Auto ist ab dem sofort für 59,99 Euro bei Amazon, Media Markt, Saturn sowie weiteren Händlern erhältlich.