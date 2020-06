Mobilfunk-Schnäppchen: iPad, Netflix-Gutschein & Router für 5 Euro

O2 bietet mit seinem Mobilfunktarif Unlimited Flat mit bis zu 225 Mbit/s für rund 50 Euro eine günstige Option, wenn man viel mobil surfen, streamen und arbeiten möchte. Dass es noch günstiger geht, zeigt jetzt ein neues Angebot des Vermarkters Modeo

Übersicht Mobilcom-Debitel O2 Free Unlimited Max

39,99 Euro monatlich statt 49,99 Euro in den ersten 24 Monaten

in den ersten 24 Monaten Unbegenztes Highspeed-Datenvolumen - mit bis zu 225 Mbit/s LTE

Allnet-Flat Telefonie

Allnet Flat SMS

24 GB Internet-Flat EU-Roaming

19,99 Euro Anschlusskosten

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

O2-Netz

Angebote für unter 20 Euro im Monat

14,99 statt 31,99 Euro

16,99 statt 29,99 Euro

Tarife und Extras

Mobilcom-Debitel Vodafone Green 10 GB LTE

Internetflat mit 10GB - LTE mit bis zu 50 Mbit/s

Allnet Flat Telefonie

EU-Roaming Flat inklusive

14,99 statt 31,99 Euro monatlich

Vodafone-Netz

Mögliche Hardware/Zugabe:

Apple AirPods Pro für einmalig 49 Euro

Xiaomi Redmi Note 9s für einmalig 49 Euro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro für einmalig 49 Euro

Xiaomi Redmi Note 8T für einmalig 4,95 Euro

120 Euro Netflix Gutschein für einmalig 0 Euro

O2-Netz

Mobilcom-Debitel O2 Green LTE 20 GB

Internetflat mit 20GB - mit bis zu 225 Mbit/s LTE

Allnet Flat Telefonie

Allnet Flat SMS

EU-Roaming Flat inklusive

16,99 Euro statt 29,99 Euro monatlich

Mögliche Hardware/Zugabe:

Apple AirPods für einmalig 19 Euro

80Euro Netflix Gutschein für einmalig 0 Euro

Modeo senkt den Preis auf 39,99 Euro im Monat und gibt noch ordentlich etwas dazu: Statt 49,99 Euro zahlt man jetzt für kurze Zeit für die O2 Unlimited Flat von Mobilcom-Debitel nur 39,99 Euro im Monat. Dazu gibt es ein attraktives Hardware-Paket mit einem iPad 10.2 , einem Huawei Router und einem 80 Euro-Netflix-Gutschein zum einmaligen Preis von 4,95 Euro. Für den Tarif fallen noch 19,99 Euro Anschlusskosten an. In dem Tarif enthalten ist ein unlimitiertes Datenpaket mit maximal 225 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit, SMS- und Telefonflat in alle deutschen Netze und 24 GB Internetflat EU-Roaming.Es gibt zudem noch zwei Alternativen, falls es nicht ein unlimitiertes Datenpaket sein muss: Beide Angebote haben ebenfalls interessante Hardware als Extra zum kleinen Preis zu bieten. Der Vodafone Green-Tarif mit 10 GB und Allnetflat ist für kurze Zeit fürzu haben. Zudem gibt es den Green LTE mit 20 GB fürEs handelt sich wieder um Laufzeitverträge mit mindestens 24 Monaten.Bei beiden Angeboten letzten kann man sich die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro zurückholen, in dem man eine SMS mit dem Inhalt "AP frei" binnen 6 Wochen nach Aktivierung an die 8362 sendet. Da es sich um eine Sondernummer handelt, zahlt man einmalig 19 Cent für die SMS und bekommt dann die Anschlussgebühr erstattet.