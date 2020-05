Get Packed - Koop-Spiel für Google Stadia im Launch-Trailer

Mit Get Packed ist einer der ersten Exklusivtitel für Stadia , Googles Streaming Dienst für Spiele, gestartet. In dem Couch-Koop-Spiel mit bunter Cartoon-Grafik geht es darum, den Einwohnern einer Stadt beim Umzug zu helfen - was aber sichtlich chaotischer verläuft, wie der offizielle Launch-Trailer jetzt noch einmal deutlich macht.Optisch erinnert das Spiel klar an das bereits erhältliche Overcooked, die Physik-Engine wurde Google zufolge vom Partyspiel Gang Beasts inspiriert. Wer möchte, kann sich allein als Umzugshelfer für die Bewohner von Ditchlington versuchen, deutlich mehr Spaß dürfte dies allerdings Koop-Modus für bis zu vier Teilnehmer machen.