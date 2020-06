Xbox "Lockhart": Hinweise im Windows-Code, Vorstellung verschoben

Die Hinweise verdichten sich, dass Microsoft neben der Xbox Series X unter dem Namen Lockhart an einem zweiten, günstigeren Modell seiner Konsole arbeitet. Hinweise finden sich in Windows, eine geplante Vorstellung soll kurzfristig verschoben worden sein.

So offiziell war Xbox Lockhart noch nicht bestätigt worden

Immer noch ein echtes Rätsel

Die Pläne von Microsoft zum Launch der neuen Konsolengeneration bleiben bis zur offiziellen Ankündigung Gegenstand von Spekulationen. Sicher ist, dass man Ende des Jahres mit der Xbox Series X gegen die PS5 antreten wird. Daneben gab es immer wieder Berichte, dass unter dem Projektnamen Lockhart an einer weiteren Variante der Next-Gen-Konsole gearbeitet wird. Einmal mehr sind es Codezeilen in Windows, die diese Entwicklung jetzt direkt bestätigen.Wie TitelOS auf Twitter (via IGN ) mitteilt, findet sich in der "System32" Betriebssystembibliothek von Windows an gleich fünf Stellen eine Erwähnung von "Lockhart". An einem Punkt ist neben allen anderen Xbox Modellen ganz spezifisch der Begriff "Xbox-Lockhart" vermerkt. TitelOS hatte mit seiner Mitteilung auch auf einen Artikel von Forbes reagiert, in dem die Existenz der Xbox Lockhart angezweifelt wurde - mittlerweile hat der entsprechende Redakteur in einem Folgeartikel ausgeführt, dass es die Konsole zwar geben könnte, er aber nicht an einen Release glaubt.Dieser Ansicht widerspricht wiederum Venturebeat , die in einem aktuellen Beitrag davon berichten, dass Microsoft Lockhart eigentlich bei seinem Juni-Event vorstellen wollte - also ganz konkrete Pläne verfolgt. "Das Unternehmen wollte die günstigere Xbox Lockhart Gerüchten zufolge um den 9. Juni herum vorstellen", so der Bericht. Wegen der Verschiebung des Sony-Events zur PS5 sei dieser Termin aber in den August verschoben worden. Bei all den Spekulationen um ein zweites neues Xbox-Modell scheint eines aktuell sicher: Nichts ist zum jetzigen Zeitpunkt sicher.