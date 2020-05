Xiaomi Mi Band 5: Neuer Fitness-Tracker zeigt sich auf ersten Fotos

Die Vorstellung des neuen Xiaomi Mi Band 5 könnte kurz bevorstehen. Nicht nur sind weitere Informationen rund um die Funktionen des Fit­ness-Trackers aufgetaucht, auch erste Bilder machen bereits die Runde. Im anstehenden Juni soll die offizielle Enthüllung geplant sein.

Neue Fitness-Funktionen, Alexa und die Frage nach NFC

Xiaomi

Während sich das aktuelle Xiaomi Mi Band 4 aufgrund seines niedrigen Preises von unter 30 Euro großer Beliebtheit erfreut, könnte der Startschuss für den lang erwarteten Nach­fol­ger bereits in den nächsten Wochen erfolgen. Schenkt man den Spekulationen aus der Ge­rüch­te­kü­che Vertrauen, soll das Xiaomi Mi Band 5 global unter dem leicht abgeänderten Namen "Mi Smart Band 5" verkauft werden. Im Vorfeld einer möglichen Präsentation wird der neuen Ge­ne­ra­tion des günstigen Fitness-Trackers ein verbessertes, größeres OLED-Display zu­ge­schrie­ben, welches auf 1,2 Zoll anwachsen soll.In Hinsicht auf den Funktionsumfang soll das Xiaomi Mi Band 5 über passende Sensoren den Sauerstoffgehalt im Blut (SpO2) messen können, Amazon Alexa als Sprachassistentin in­te­grie­ren und auf Wunsch den Menstruationszyklus von Nutzerinnen überwachen. Ebenso ist die Rede von einer "Personal Activity Intelligence" (PAI), die unter Berücksichtigung der Herz­fre­quenz ein Punktesystem erstellt, welches dabei helfen soll die Gesundheit mit Hilfe von Bewegung, Sport und Schlaf dauerhaft zu verbessern.Unklar bleibt, ob der Fitness-Tracker in seiner außerhalb Chinas angebotenen Version über ein NFC-Modul verfügen wird. Die "Near Field Com­mu­ni­ca­tion" würde benötigt werden, um un­ter­wegs zum Beispiel über Google Pay oder an­de­re Finanzdienste kontaktlos bezahlen zu können. Zu guter Letzt verbreitet sich derzeit über den chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo ein erstes Foto des möglichen Xiaomi Mi Band 5, das ein ovales Design und den im Ver­gleich zum Mi Band 4 geringfügig veränderten Ein­schub in die "Ladestation" zeigt.