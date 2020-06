Schnäppchen: Allnet-Flat mit 5 GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s für 5,99 Euro

Super-Daten-Extra bei Sim.de : Nur heute und morgen erhält man bei SIM.de den Einsteigertarif LTE All 500 MB jetzt mit 4500 MB extra für die gesamte Laufzeit, also 5 GB gesamt. Der Tarif kostet dabei nur 5,99 Euro im Monat.

50 Mbit/s im Einsteigertarif

Aktions-Tarif im Überblick:

LTE All 500 MB plus 4500 MB extra

5,99 Euro im Monat

Telefonie- und SMS-Flat

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 9,99 Euro bei Verträgen ohne Laufzeit

Drillisch

Sim.de hat eine kurzfristige Aktion aufgelegt, bei der Neukunden nur am 4. und 5. Juni 2020 beim Einsteigertarif satte 5 GB anstelle von regulär 500 MB Daten zum Preis von 5,99 Euro monatlich buchen können. Zu dem Tarif gehört die SMS- und Telefon-Flat in alle deutsche Netze sowie EU-Roaming. Wahlweise gibt es die Aktion als Laufzeitvertrag mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer oder ohne Mindestvertragslaufzeit. Beide Tarife haben eine Kündigungszeit von drei Monaten.Das Internetpaket mit derzeit 5 GB Datenvolumen kann mit LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s Download und 32 MBit/s Upload genutzt werden. Vorteil: Nicht alle Einsteigertarife bieten die schnelleren Downloads, dieses Angebot jetzt aber schon. Das Ganze läuft im Netz von Telefónica, also O2. Aber Achtung: Nach Erreichen der 5 GB wird auf gerade einmal nur noch 16 kBit/s im Download und Upload gedrosselt. Alternativ gibt es die sogenannte Datenautomatik, mit der man sich über den Rest des Monats retten kann.Dabei gibt es bis zu drei Mal 200 MB zusätzliches Volumen für jeweils 2 Euro. Die Buchung erfolgt automatisch, wenn man die Automatik nicht deaktivert. Wer die Datenautomatik also nicht will, kann die Deaktivierung selbst online in der Servicewelt von Drillisch durchführen. Drillisch informiert rechtzeitig per SMS, wenn man 80 Prozent des inkludierten Datenvolumen erreicht hat, sodass man noch reagieren kann. Wer auf Dauer größere Datenpakete nutzen möchte, aber keine Flatrate benötigt, sollte sich einmal das Angebot bei den anderen Drillisch-Marken ansehen. Bei WinSIM gibt es beispielsweise aktuell 10 GB plus Allnet-Flat für 12,99 Euro im Monat.Um das Angebot nutzen zu können, muss man schnell sein und bis zum 5. Juni 2020 23:59 Uhr buchen.