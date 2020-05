Lenovo bringt neue 2-in-1-Tablets als Alternative zu Microsofts Surface

Lenovo hat zwei neue Surface-Alternativen vorgestellt. Das Lenovo Yoga Duet 7i soll im High-End-Bereich gegen das Microsoft-Tablet antreten und bietet Intel Core-CPUs der 10. Generation mit einem großen 13"-Display. Das IdeaPad Duet 3i unterbietet hingegen das Surface Go (2) beim Preis.

Dank Bluetooth getrennt nutzbare Tastatur

Das Lenovo Yoga Duet 7i hat ein 13 Zoll großes Touch-Display mit kapazitivem Digitizer, über das man mit dem Lenovo Digital Pen mit seinen 4096 Druckstufen bequem handschriftliche Eingaben vornehmen kann. Das Panel bietet eine WQHD-Auflösung von 2160x1350 Pixeln und deckt 100 Prozent des sRGB-Spektrums ab. Der Bildschirm erreicht maximal eine Helligkeit von 450 Candela, was dafür sorgen dürfte, dass man auch im Freien noch etwas erkennt.Unter der Haube sind hier der Intel Core i3-10110U, Core i5-10210U oder Core i7-10510U im Einsatz, bei denen es sich um im 14-Nanometer-Maßstab gefertigte Dual- bzw. Quadcore-SoCs mit maximal 15 Watt Verlustleistung handelt, die Taktraten von bis zu 4,2 Gigahertz erreichen. Je nach Modell sind vier, acht oder gar 16 Gigabyte Arbeitsspeicher verbaut.Lenovo integriert bei seinem neuen Tablet darüber hinaus PCIe-basierte SSDs mit 128, 256, 512 GB oder einem Terabyte Speicherplatz. Eine Genaue Angabe zur Kapazität des Akkus machte das Untenehmen bisher nicht, man verspricht jedoch gut 12 Stunden maximale Laufzeit. Zur weiteren Ausstattung gehören WiFi 6, drei USB Type-C-Ports, ein SD-Kartenleser und ein Kopfhöreranschluss.Hinzu kommen einige interessante Usability-Features. So gibt es anders als beim Microsoft Surface Pro 7 hier auch eine optionale LTE-fähige Version und das neue Lenovo Yoga Duet 7i hat auch noch einen IR-Sensor an der mit fünf Megapixeln arbeitenden Frontkamera verbaut, um eine sichere Anmeldung per Windows Hello zu ermöglichen. Das Tastatur-Cover wird an dem per Ständer aufstellbaren Tablet zwar auf Wunsch per Magnetband befestigt, nutzt aber eine Bluetooth-5.0-Verbindung.Das Cover hat also einen eigenen Akku und eine Hintergrundbeleuchtung und kann auf Wunsch auch separat vom Gerät selbst verwendet werden. Sonderlich günstig wird das Lenovo Yoga Duet 7i allerdings nicht: der Hersteller kündigte die Einführung für Deutschland zu Preisen ab stolzen 1199 Euro an, wobei dann die Tastatur und der Stylus bereits enthalten sind. Offen ist, welche Variante zu diesem Preis zu haben sein soll - ebenso wie die Frage, wann genau die Verfügbarkeit gegeben sein soll.Dasist deutlich weiter unten auf der Preisskala angesiedelt und soll eine Art günstigere Alternative zu Geräten wie dem Microsoft Surface Go darstellen. Für Deutschland hat Lenovo noch keinen Preis genannt, in Italien wurde das Gerät aber bereits für 429 Euro angekündigt. Damit unterbietet man Microsoft ein ganzes Stück, der Kunde muss dabei aber auch einige Abstriche in Sachen Performance in Kauf nehmen.So setzt Lenovo bei dem Gerät auf Intel "Apollo Lake"-CPUs vom Typ Celeron N4020 und Pentium N5030, die mit ihren zwei oder vier Kernen mit einem Basistakt von 1,1 Gigahertz und Burst-Frequenzen von jeweils bis zu 2,8 und 3,1 Gigahertz nicht mit den teureren Pentium-Y- oder Core m3-SoCs aus den Surface Go-Modellen mithalten können. Immerhin fällt der Arbeitsspeicher mit vier oder acht Gigabyte gleich groß aus. Hinzu kommt, dass ausschließlich langsamer eMMC-5.0-Speicher mit maximal 128 GB Kapazität verbaut wird.Das Display wirkt auf den ersten Blick immerhin durchaus tauglich: es handelt sich um ein 10,3 Zoll großes Panel mit 1920x1200 Pixeln und einer maximalen Helligkeit von 330 Candela. Hinzu kommen zwei Kameras mit jeweils zwei (Frontkamera) und fünf Megapixeln, Stereolautsprecher und eine mit maximal neun Stunden angegebene Laufzeit.Lenovo rüstet das IdeaPad Duet 3i außerdem mit zwei USB Type-C-Ports und einem Kopfhöreranschluss aus, auf einen USB-A-Port muss man also ebenfalls verzichten. Das Tablet wird grundsätzlich mit einem über Magnete befestigten Folio-Keyboard angeboten und ist optional auch mit LTE erhältlich. Damit man auf dem kleinen neuen Tablet Handschrift-Eingaben vornehmen kann, muss ein Lenovo Digital Pen für 49 Euro separat erworben werden. Noch ist unklar, wann das Lenovo IdeaPad Duet 3i in Deutschland angeboten werden soll.