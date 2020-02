Lenovo ThinkPad: Weitere Modelle der T-, X- und L-Serie angekündigt

Lenovo hat sieben neue ThinkPad-Modelle vorgestellt, die sich in die drei Serien "T", "X" und "L" einordnen lassen. Die meisten Notebooks sind mit Intel-Prozessoren der zehnten Generation oder AMD Ryzen-CPUs aus­ge­stat­tet. Zu den technischen Spezifikationen fehlen jedoch einige Details.

ThinkPad X13 mit Carbon-Cover

Die ThinkPad T-Serie wird um die beiden Geräte "T14", "T14s" und "T15" erweitert. Die Nut­zer können die ersten zwei Modelle wahlweise mit Intel-Prozessoren oder AMD Ryzen 4000 Pro erwerben. Das Lenovo ThinkPad T15 besitzt ein 15 Zoll großes Display, das in Ultra-HD auflöst. Während die Intel-Varianten des T14 und T14s ebenfalls 4K-Auflösung zur Verfügung stellen, lösen die Bildschirme der Ryzen-Notebooks nur in Full-HD auf. Alle drei Geräte ver­fü­gen über Thunderbolt 3 und LTE. Die Größe des Speichers kann vom Nutzer gewählt werden.Die Einstiegspreise liegen zwischen 899 und 1149 Euro und sind von den gewählten Spei­cher­grö­ßen abhängig. Intel-CPUs kosten in der Standardkonfiguration 50 Euro mehr.Das Lenovo ThinkPad X13 und X13 Yoga ist ebenfalls in Varianten mit Intel- und Ryzen-Prozessoren erhältlich. Im Gegensatz zu den neuen Modellen der T-Serie löst der Bildschirm jedoch mit Ausnahmen der leistungsstärksten Yoga-Edition, die grundsätzlich nur mit Intel-CPUs ausgestattet werden kann, überall nur in Full-HD auf. Durch ein Carbon-Cover fällt die Gehäusedicke 0,4 Millimeter dünner aus. Die Einstiegspreise fallen mit 999 und 1199 Euro teurer aus als es bei der T-Reihe der Fall ist.Die neuen Geräte der L-Serie besitzen zwar einen Ethernet-Port, bringen dafür aber kein Thunderbolt 3 mit sich. Sowohl das Lenovo ThinkPad L14 als auch das ThinkPad L15 sind in AMD- und Intel-Varianten verfügbar. Die Laptops schlagen ab 799 bzw. 829 Euro zu Buche.In den technischen Spezifikationen wird nicht genannt, mit welchen konkreten CPU-Modellen die Notebooks auf den Markt kommen. Es ist somit unklar, ob Intel-Prozessoren der U- oder H-Serie verbaut sein werden. Die Auslieferung der Geräte mit Intel Core-Prozessoren soll En­de Mai beginnen. Die Ryzen-Notebooks werden erst ab Ende Juni 2020 versendet.