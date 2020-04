Netflix: Übersicht der neuen Filme und Serien im Mai 2020

1. Mai 2020

Weitere neue Filme & Serien im Mai 2020 auf Netflix:

GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia (01.05.2020)

St. Vincent (01.05.2020)

The Untouchables - Die Unbestechlichen (01.05.2020)

Begabt - Die Gleichung eines Lebens (01.05.2020)

Kind 44 (01.05.2020)

Super Mario Bros. (01.05.2020)

Das Leuchten der Erinnerung (01.05.2020)

Wilson - Der Weltverbesserer (01.05.2020)

Fred 2: Night of the Living Fred (01.05.2020)

Eleanor & Colette (04.05.2020)

12 Strong - Die wahre Geschichte der US - Horse Soldiers (08.05.2020)

The Nun (10.05.2020)

Die kleinen Strolche (22.05.2020)

E.T. the Extra-Terrestrial (22.05.2020)

8 Mile (22.05.2020)

Ted (22.05.2020)

Late Night - Die Show ihres Lebens (29.05.2020)

Trotz Corona-Lockerungen und Frühlingswetter lohnt sich das Platznehmen auf der Couch und ein Blick in die Übersicht der Film- und Serien-Highlights von Netflix für den Monat Mai 2020. Nach bekannter Manier zeigt der Video-Streaming-Dienst in einem knapp vier­mi­nü­ti­gen Trailer seine neuen Blockbuster, die man Abonnenten schon ab der nächsten Woche zum Streamen und Herunterladen an­bie­ten wird. Im Mai nimmt Netflix über 60 neue Streifen und Klassiker in sein Programm auf, die wir euch im unteren Bereich dieses Ar­ti­kels im De­tail auflisten.Die Netflix-Highlights der letzten Monate - April 2020 Im Mittelpunkt steht die Drama-Miniserie "Hollywood", die unter anderem mit Schauspieler*innen wie Jim Parsons, Patti LuPone und Holland Taylor aufwartet. Ebenso kehren die Netflix Originals Denver-Clan, Dead to Me und Selling Sunset mit neuen Staffeln zurück. Ende Mai folgt zudem die Comedy-Serie Space Force, die sich komödiantisch mit dem Arbeitsalltag der US-amerikanischen Weltraum-Armee befasst. Mit dabei sind unter anderem Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz und Lisa Kudrow. Weiterhin gibt es Se­rien­nach­schub für Queen of the South und die neue Serie Snowpiercer zu sehen.Bei den hauseigenen Netflix-Filmen bewirbt die Streaming-Plattform vor allem die Dramen All Day and a Night, Mrs. Serial Killer und Nur die halbe Geschichte. Als Romantik-Komödie geht hingegen Die Turteltauben mit Issa Rae, Kumail Nanjiani und Paul Sparks an den Start. Zu den sehenswerten Klassikern gehören Filme wie E.T. - Der Außerirdische, Goodfellas, Die Unbestechlichen, 8 Mile und Ted. Für einige Lacher dürfte auch die Videospiel-Verfilmung Super Mario Bros. aus dem Jahr 1993 mit Bob Hoskins und John Leguizamo in den Rollen von Mario und Luigi herhalten.- Netflix Original SerieSebastián ist ein einigermaßen bekannter Radiomoderator, der versucht, seinen Weg zu finden. Doch da sind noch seine Exfrau (die er noch liebt) und seine zwei Kinder.- Netflix Original SerieAls die Sonne zu einem erbarmungslosen Mordinstrument mutiert, ergreifen Passagiere auf einem Nachtflug von Brüssel extreme Maßnahmen, um ihr Überleben zu sichern.- Netflix Original SerieEine Gruppe aufstrebender Schauspieler und Filmemacher ist im Hollywood nach dem 2. Weltkrieg zu fast allem bereit, um ihre Träume vom großen Durchbruch zu verwirklichen.- Netflix FilmDie schüchterne Einser-Schülerin Ellie hilft ihrem sportlichen Mitschüler Paul, seinen Schwarm zu erobern. Doch dann verliebt sie sich in dasselbe Mädchen.- Netflix FilmWährend er seine lebenslange Haftstrafe absitzt, denkt ein junger Mann an die Leute, die Umstände und das System, die dazu betrugen, dass er sein Verbrechen beging.- Netflix FilmEin Arzt sitzt wegen einer Reihe schockierender Morde im Gefängnis. Nun plant seine loyale Frau, einen Mord nachzuahmen, um seine Unschuld zu beweisen.- Netflix Kids & FamilyDie Kinder gewinnen mit einem von Cory erdachten Tanz eine Talentshow. Doch als "Der Chrissy" plötzlich Anklang findet, bekommt seine Schwester die ganze Aufmerksamkeit.- Netflix Original Comedy SpecialsJerry Seinfeld enthüllt in diesem Stand-up-Special im Beacon Theater in New York seine neuesten Lebensklagen und humoristischen Beobachtungen.- Netflix Original SerieGroße Veränderungen liegen in der Luft, denn die Mütter setzen sich für ihre Kinder, Partner, Geschäfte und vor allem sich selbst ein.- Netflix Original AnimeTagsüber arbeitet er als Friseur, nachts als Auftragsmörder. Die Serie über einen mörderischen Figaro, der leider auch eine Menge Scherereien hat, geht in die 2. Runde.- Netflix Original SerieJen und Judy versuchen, ihr dunkles Geheimnis zu wahren. Mit Detective Perez auf den Fersen und einem unerwarteten Besucher ist das Risiko jedoch so hoch wie nie.- Netflix Original SerieDie im heutigen multikulturellen Paris angesetzte Serie handelt vom Besitzer eines mäßig erfolgreichen Clubs, dessen Hausband und den Gefahren ihrer chaotischen Stadt.- Netflix Original SerieIn dieser Serie in Anlehnung an die Romane von Elisabet Benavent findet eine Autorin mit einer Schreibblockade und Eheproblemen Trost bei ihren drei besten Freundinnen.- Netflix Original SerieDas Expertentrio setzt seine Rettungsmission für angeschlagene Restaurants in aller Welt fort. Mut und innovative Ideen können tatsächlich Wunder vollbringen.- Netflix Original SerieDas Leben schaltet einen Gang höher für Mike und die Crew, die eine Reihe von Klassikern restaurieren, etwa Muscle-Cars aus Detroit. Avery übernimmt eine neue Rolle.- Netflix FilmEine schwangere Frau mit Krebs im Endstadium hinterlässt ihrer ungeborenen Tochter für jeden Geburtstag bis zum 18. Lebensjahr ein liebevolles Geschenk.- Netflix Kids & FamilyMegan gewinnt mit ihrem neuen Pferd Whitestar nach kurzem Training mehrere Dressurturniere. Plötzlich fordert Whitestars ehemaliger Eigentümer das Pferd zurück.- Netflix Kids & FamilyDiese affenstarke Serie für Vorschulkinder in Anlehnung an Chris Monroes Bildbandserie ist eine lustige Einführung in die Mechanik und zeigt, wie Dinge funktionieren.- Netflix Kids & FamilyAls sie die Wahrheit über das Videospiel entdecken, müssen die Freunde Adam, Mira und Kai ihren Ängsten trotzen und sogar noch größere Herausforderungen meistern.- Netflix Original DokumentationMithilfe von Animationen und Nachstellungen berichten Stars in dieser Comedy-Doku über die Geschichte psychedelischer Drogen von bewusstseinsverändernden Drogentrips.- Netflix Original DokumentationDiese Krimi-Dokureihe beleuchtet die Frage, wie die Medien die Urteile in einigen der spektakulärsten Gerichtsprozesse der Geschichte beeinflusst haben könnten.- Netflix Original SerieNeben Sorgen um die Zukunft seiner Familie und einer neuen Verbrechenswelle bekommt es Kari mit einem Gegner zu tun, der seine vergangenen Fälle genau studiert hat.- Netflix Kids & FamilyMithilfe der Magie des Story Spinners erleben True und ihre Freunde ganz eigene Versionen von Pinocchio, Rotkäppchen und anderen klassischen Märchen.- Netflix FilmTim hat seine Traumfrau auf einen Betriebsausflug nach Hawaii eingeladen - glaubt er zumindest. Zu spät merkt er, dass er versehentlich sein Horrordate gefragt hat.- Netflix Original SerieEin Magier gerät in die Bredouille, denn er hat bei einem Auftritt auf einer Party einen Drogenboss verschwinden lassen und kann ihn nun nicht wieder herbeizaubern.- Netflix Original SerieAls ihr Bruder tot aufgefunden wird, kehrt eine Frau ihrem ruhigen Leben in Manchester den Rücken und geht in Ibiza auf die Suche nach der Wahrheit um sein Verschwinden.- Netflix Original SerieEr ist wieder da und zieht einen Hasen aus … der Piñata? Justin Willman hat mit seinen charmanten und amüsanten Zaubertricks immer eine Überraschung auf Lager.- Netflix FilmEin Mittdreißiger verliert seine Freundin und seinen Job am selben Tag und muss miterleben, wie sein Leben völlig auf den Kopf gestellt wird.- Netflix Kids & FamilyDie Prinzessinnen bereiten sich auf den letzten Kampf gegen Horde Prime und die Armee vor. Doch zunächst muss sich Adora ihrem schwierigsten Gegner stellen: sich selbst.- Netflix Original SerieEinige Jahre, nachdem der spanische Eroberer Pedro de Heredia ihr Volk verraten und ihr das Herz gebrochen hat, entschließt sich die Indigene Catalina, Rache zu üben.- Netflix Original SerieFloristen, Bildhauer und Gartenbauer testen in dieser Wettbewerbsshow ihre künstlerischen Grenzen aus. Wem gelingt die gelungenste und ausgefallenste Blumeninstallation?- Netflix Original Comedy SpecialsIm neuen Stand-up-Special von Patton Oswalt tritt auch Bob Rubin auf, der den Comedian am meisten mit beeinflusst hat.- Netflix Original SerieMaddie Townsend hat viel um die Ohren: drei Kinder, einen untreuen Ehemann und einen überraschenden Verehrer, der in der ganzen Stadt für Klatsch sorgt.- Netflix Original DokumentationDer Schauspieler und Sänger Ben Platt tritt vor ausverkauftem Haus in der Radio City Music Hall in New York City auf.- Netflix Original DokumentationErfahrt mehr über Masaki Aibas persönliche Vorgeschichte, Persönlichkeit und Ansichten über den Entschluss der Band.- Netflix Original SerieInfografiken und Archivaufnahmen porträtieren wissenschaftliche Durchbrüche, gesellschaftliche Bewegungen und weltbewegende Entdeckungen auf mundgerechte Weise.- Netflix Original SerieDie Reality-Serie über hochkarätige Immobilienmakler in L.A. beleuchtet auch in der 2. Staffel deren Privatleben, luxuriöse Immobilienobjekte und einflussreiche Kunden.- Netflix Original SerieDie Animationsserie mit den Jungs im Cartoon-Format geht in die 2. Runde.- Netflix Original SerieAls ein Hacker beginnt, die Geheimnisse der Schüler an der ganzen Schule bekannt zu machen, will die aufmerksame Außenseiterin Sofía dessen Identität aufdecken.- Netflix FilmEin Paar auf dem Weg zur Trennung wird in einen Mord verwickelt. Es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd, um den wahren Mörder zu finden und ihre Namen reinzuwaschen.- Netflix Original SerieDie modernisierte Version dieser berühmten Seifenoper über zwei der reichsten Familien Amerikas kehrt mit einer dritten Staffel zurück.- Netflix Original Comedy SpecialsDie australische Komikerin Hannah Gadsby unterhält mit ihrem neuen Stand-up-Special.- Netflix FilmDer junge Anführer einer Straßengang muss wegen Problemen mit einem Kartell nach New York fliehen, wo es ihn aber schon bald wieder in seine Heimat Mexiko zurückzieht.- Netflix Original AnimeCaiman hat sein Gedächtnis verloren. Mithilfe seiner Freundin Nikaido will er den Magier umbringen, der für seinen Echsenkopf verantwortlich ist, um den Fluch aufzuheben.- Netflix Original SerieEine junge Polizistin (Luisana Lopilato) und ein Kommissar (Joaquín Furriel) untersuchen den Mord an einer 19-Jährigen. Die Hauptverdächtige ist deren beste Freundin.- Netflix Original SerieWillkommen zu Greg Daniels Comedyserie über die Gründung einer Weltraum-Armee als neuer Streitkraft des US-Militärs. An vorderster Front kämpft Steve Carell.- Netflix Original DokumentationPhil Rosenthal, der Schöpfer von "Alle lieben Raymond", reist weiter um die Welt, um Küche und Kultur verschiedener Orte in all ihrer Vielfalt zu erfahren.- Netflix Original SerieIn diesem futuristischen Thriller ist die Welt eine Eiswüste. Die einzigen überlebenden Menschen wohnen in einem langen Zug, der ununterbrochen um den Planeten fährt.- Netflix Original SerieEine 16-Jährige lässt sich an die Schule ihrer vermeintlichen Schwester versetzen, die nach der Geburt vor 17 Jahren entführt wurde.