Weniger Updates: Coronavirus bremst auch den Flight Simulator 2020

Der Coronavirus zeigt weiter auch Auswirkungen auf die IT-Branche. Wie Microsoft in einem Update mitteilt, wird man die Entwickler-Updates zum Flight Simulator 2020 für die nächsten Wochen deutlich zurückfahren. Trotzdem liefert man einen neuen Schwung Screenshots.

Flight Simulator-Team muss das Entwicklungs-Tempo etwas drosseln

Timeline-Update für Build-Tests vor der Veröffentlichung (z. B. Alpha usw.)

Update für einen neuen Alpha-Build, der sehr bald verfügbar sein wird

Update zur nächsten Runde der Alpha-Einladungen

Feature Discovery Series Episode 8

DR Roadmap Update Vorschau für April / Mai

SDK-Update

Fülle neuer Einblicke

Die Gesundheit geht immer vor, dafür müssen andere Dinge auch mal zurückstehen. So sieht es auch Microsoft und teilt jetzt in einem Update auf der Flight Simulator-Webseite mit, dass in den nächsten Wochen mit einem geringeren Tempo in Sachen Entwickler-Updates zu rechnen ist: "Angesichts der jüngsten gesundheitlichen Bedenken haben wir das Team gebeten, sich auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu konzentrieren. Infolgedessen werden unsere normalen Entwickler-Updates in den nächsten Wochen zurückgefahren, während wir die Situation weiterhin beobachten", so der Konzern.Man werde sich trotzdem weiterhin darum bemühen, Status-Updates zu liefern und so schnell wie möglich dazu übergehen, wieder regelmäßig über die Entwicklung zu informieren. "Im Namen des gesamten Teams entschuldigen wir uns aufrichtig für die Auswirkungen dieser Entscheidung auf unsere Community", so Microsoft abschließend. Trotz dieser Mittelung gibt man einen Ausblick, was für das nächste Update zu erwarten ist, dass "wenn alles gut geht" schon am 12.03. veröffentlicht wird:Um die Wartezeit leichter zu gestalten, liefert Microsoft dann auch noch eine ganze Reihe an neuen Screenshots, die von Teilnehmern am aktuellen Alpha-Test erstellt wurden - und wieder einmal die eindrucksvolle Grafik der Neuauflage des Flight Simulator unter Beweis stellen.