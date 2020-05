Selbstdesinfizierende Hightech-Maske mit Face-ID-Unlock

Masken sind in der Corona-Krise ein Alltagsgegenstand. Huami hat jetzt eine Hightech-Maske vorgestellt, die zwei besondere Features mit­bringt: Dank Selbstreinigung sollen die N95-Luftfilter sehr lange halten, dazu erlaubt die Maske weiter die Nutzung von FaceID und Co.

Eine Schutzmaske, die sich selbst reinigt

Face-ID-geprüft

Schutzmasken und Filter mit N95-Zertifizierung sind offiziell für rund 8 Stunden nutzbar, bevor sie ausgetauscht werden sollten. Das chinesische Unternehmen Huami - vor allem bekannt für günstige Tech-Produkte unter dem Amazfit-Logo - arbeitet laut CNet an einer Maske, die dank Selbst-Desinfizierungs-Funktion wesentlich länger genutzt werden kann.In die "Amazfit Aeri Mask" soll demnach UV-Licht integriert werden. Wird die Maske dann für ein paar Minuten per USB-C angeschlossen, kann so eine Selbstreinigung durchgeführt werden. Die austauschbaren Luftfilter der Maske sollen so bis zu eineinhalb Monate genutzt werden können, so ein Sprecher des Unternehmens - das wäre deutlich länger als N95-Masken, Huami konkretisiert aber aktuell nicht, welche Standards man in Sachen Filterung erfüllen will.Darüber hinaus ist sich das Unternehmen sicher, dass Maskenträger auch in Sachen Gesichtserkennungs-Funktionen eine Inno­vation wünschen. Deshalb soll die Maske aus "durchsichtigem Material mit Anti-Beschlag-Beschichtung" gefertigt sein, die Face ID & Co. weiter eine Erkennung der Gesichtszüge erlauben würde. Die Durchsichtigkeit hätte natürlich auch den Vorteil, dass die Mimik nicht wie bei anderen Masken fast vollständig verloren geht.Aktuell ist all das aber noch weit von der Serienreife entfernt und vorerst nur ein interes­santer Entwurf. Huami will mit dem Test erster Prototypen begonnen haben, mit einem Launch eines fertigen Produkts sei aber nicht vor sechs Monaten zu rechnen. Zum Preis gibt man bisher nur an, dass man diesen "erschwinglich" gestalten werde. Angesichts solcher Projekte darf man auf jeden Fall gespannt sein, wie sich der Bereich der Masken in den nächsten Monaten entwickeln wird.