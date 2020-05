Mobilcom Green-Tarif mit 18 Gigabyte für 18 Euro im Vodafone-Netz

Anzeige) Der Mobilfunk-Anbieter Mobilcom-Debitel bietet derzeit eine Tarifaktion zum Schnäppchenpreis. Dabei gibt es 18 GB LTE, Allnet-Flat und Allnet-SMS für nur 18 Euro im Monat . Man zahlt damit weniger als die Hälfte des Normalpreises. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit. (

Der Preis steigt erst nach zwei Jahren

18 GB LTE mit bis zu 50 Mit/s im Download

Telefon-Flat in alle deutsche Netze

SMS-Flatrate in alle deutsche Netze

EU-Roaming

Freenet Hotspot-Flat

eSIM- und Multicardfähig

24 Monate Mindestvertragdauer

Jetzt 18 statt 36,99 Euro im Monat

Ab dem 25. Monat dann 29,99 Euro im Monat

Einmaliger Anschlusspreis 19,99 statt 39,99 Euro

Green LTE-Tarif: 18 GB LTE für 18 Euro

Die neue Aktion spricht Vielsurfer an, die einen günstigen Laufzeittarif suchen. Jetzt gibt es "18 für 18" - also 18 GB LTE für nur 18 Euro im Monat. Der reguläre Preis liegt bei 36,99 Euro monatlich, man spart also mehr als die Hälfte. Zudem bietet die im Vodafone-Netz durch­geführte Tarifaktion Down­load­ge­schwin­dig­kei­ten von bis zu 50 Mbit/s und von bis zu 25 Mbit/s beim Upload.Der Tarif ist auch mit eSIM zu be­kom­men. Zu­dem steht die Option für Multicards offen, so dass man recht flexibel bei der Nutzung von Smartphones, Tablets und Wearables bleibt. Alle Details dazu findet man auf der An­ge­bots­sei­te von Mobilcom Debitel.Preislich geht es derzeit bei nur 18 Euro im Monat los - dafür gibt es 18 GB LTE im Netz von Vodafone. Mobilcom Debitel gewährt dabei gleich zwei Mal Rabatt: Auf Dauer gibt es 7 Euro im Monat Rabatt, zusätzlich jetzt für die ersten 24 Monate noch einmal 11,99 Euro Aktions-Rabatt, so dass man effektiv nur 18 Euro im Monat zahlen muss. Nach zwei Jahren steigt der monatliche Preis dann auf 29,99 Euro, dann entfällt der Aktions-Rabatt. Wer rechtzeitig vor­ab kündigen möchte, muss das drei Monate vor Laufzeitende machen.Anders als bei den anderen Green-Tarifen ist bei diesem Angebot übrigens auch eine SMS-Flatrate und die Freenet Hotspot-Flat für unterwegs mit im Preis enthalten. Das Angebot im Green-Tarif in der Übersicht:Der einmalige Anschlusspreis liegt derzeit bei der Aktion bei nur 19,99 statt 39,99 Euro. Als kleines Extra kann man sich derzeit noch eine Readly-Flat für drei Monate kostenlos dazu sichern. Readly bietet zahlreiche Magazine und Zeitungen kostenlos zum Lesen über die Readly-App an. Readly kostet regulär 9,99 Euro im Monat und ist für Neukunden bei Bu­chung bis zum 30. Juni jetzt drei Monate gratis.Das neue Green-Tarif-Angebot von Mobilcom-Debitel ist ab sofort online und in den wieder eröffneten Shops des Anbieters zu haben.