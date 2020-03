1&1 Frühlings-Special mit reduzierten DSL-Preisen und HD-TV gratis

Der DSL-Anbieter 1&1 hat eine neue Preis-Aktion gestartet, bei der Neukunden jetzt schon ab 4,99 Euro in den ersten zehn Monaten einen DSL 50-Vertrag abschließen können. Zudem gibt es neue Gerätepreise, HD-TV gratis und weiterhin das Umzugsspecial.

Die neuen DSL-Einstiegspreise:

1&1 DSL 50 die ersten zehn Monate für 4,99 Euro, dann 34,99 Euro

1&1 DSL 100 die ersten zehn Monate für 9,99 Euro, dann 39,99 Euro

1&1 DSL 250 die ersten zehn Monate für 14,99 Euro, dann 44,99 Euro

Zehn Monate HD-TV gratis

Option: Vorteilswelt oder Umzugs-Special

Geräteauswahl

Sharp UHD TV 40 Zoll für 0 Euro

Samsung UHD TV 55 Zoll für 6,99 Euro monatlich

Samsung Galaxy A50 für 2,99 Euro monatlich

Huawei P30 für 4,99 Euro monatlich

Nintendo Switch (neue Edition) für 0 Euro

Sony Playstation 4 mit Fifa 20 für 0 Euro

Apple iPad 10.2 Zoll Wi-Fi (2019) für 2,99 Euro monatlich

Samsung Galaxy Tab A 10.5 Wi-Fi für 0 Euro

Trekstor Surfbook A13-P für 0 Euro

Reduzierte Preise, neue Geräte in der Vorteilswelt

Das ist im TV-Angebot enthalten

1&1

Nach den DSL-Angeboten bei Telekom und Vodafone startet jetzt auch 1&1 mit einer neuen Rabatt-Schlacht: Wer auf der Suche nach einem neuen DSL-Vertrag ist, sollte sich einmal das jetzt gestartete 1&1 Frühlings-Special ansehen. Denn der Anbieter hat nun wieder einmal die Einstiegspreise überarbeitet und teilweise im Vergleich zu vorherigen Aktionen halbiert. Während der Aktionszeit spart man so bis zu 300 Euro.Alle Tarife enthalten eine Telefon- und Internetflat, ein 1&1 DSL-Modem sowie zusätzliche SIM-Mobilfunkkarten mit einer 1&1 Handy-Flat & Internet (7,2 MBit/s, 100 MB/Monat Datenvolumen, unbegrenzt ins deutsche Festnetz und 1&1-Mobilfunknetz telefonieren).Zu den monatlichen Preisen kommt der einmalige Anschlusspreis. Bei Telefon-Neuanschluss liegt der Preis bei 69,95 Euro, bei Anbieter-Wechsel während des Aktions-Zeitraums zahlt man nur 19,95 Euro. Für die SIM-Karten kommt eine Aktivierungsgebühr von 9,90 Euro je Karte dazu. Im Frühlings-Special ist auf Wunsch das 1&1 HD-Fernsehen mit über 50 Sendern in HD-Qualiät für zehn Monate ohne Aufpreis inklusive dazubuchbar. Allerdings nur, wenn man sich für einen Zwei-Jahresvertrag entscheidet. Dann werden ab dem elften Monat 9,99 Euro monatlich fällig.Kunden können sich alternativ zu dem reduzierten Preis in den ersten zehn Monaten auch für ein Angebot aus der 1&1 Vorteilswelt oder dem 1&1 Umzugs-Special entscheiden. Bei Wahl der Vorteilswelt oder des Umzugs-Specials entspricht der monatliche Preis dauerhaft dem Grundpreis ab dem 11. Monat.Wer also lieber ein neues Technik-Gadget, ein Smartphone oder einen UHD-TV ohne Zuzahlung beziehungsweise mit geringer Zuzahlung erwerben möchte, kann sich unter folgenden neuen Angeboten etwas aussuchen:Beim 1&1 Umzugs-Special gibt es aktuell bis zu 500 Euro Umzugs-Bonus. Das gilt für Kombi-Verträge mit Strom und DSL. Das Angebot richtet sich explizit an Neukunden, die kurz vor einem Umzug stehen. Die Aktion gilt für 1&1 DSL 50, 100, 250 sowie 1&1 Glasfaser 1.000 jeweils mit 24-monatiger Vertragslaufzeit. Einzelheiten findet man dazu auf einer Sonderseite von 1&1