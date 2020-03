Huawei P40 Pro: Neue Bilder zeigen die farbenfrohen Smartphones

Frisches Bildmaterial soll die drei kommenden Smartphone-Flaggschiffe der Huawei P40-Serie, ihre Kameras und insgesamt sechs Farbvarianten zeigen. Ohne Google-Apps wird die Vorstellung der neuen Android-10-Modelle bereits in der nächsten Woche erwartet.

Penta-Kameras mit 52 Megapixel und 10x-Zoom sind im Gespräch

Evan Blass

Während es der chinesische Hersteller in diesem Jahr schafft, technische Informationen vor dem Launch der Huawei P40-Reihe unter Verschluss zu halten, sickern nach und nach erste Bilder der neuen High-End-Smartphones durch. Der bekannte Leaker Evan Blass (evleaks) veröffentlichte vor wenigen Stunden neues Material, welches drei Modelle in diversen Farb­va­ri­an­ten vom klassischen Schwarz über Gold und Blau bis hin zum markanten Breathing Crys­tal zeigt. Bleibt das Unternehmen seinem Namensschema treu, sieht man hier das Huawei P40, P40 Pro und eine mögliche Premium Edition.Bereits seit geraumer Zeit spekuliert man in der Gerüchteküche über die möglichen Ka­me­ra­lö­sun­gen der Huawei P40-Smartphones. Schenkt man den Bildern Vertrauen, wird man auf drei bis fünf Kameras an der Rückseite treffen, die mit einem 52-Megapixel-Hauptsensor be­stückt werden könnten. Außerdem ist eine Ultraweitwinkel-Kamera mit bis zu 40 Megapixeln im Gespräch, ebenso wie ein bis zu 10-facher Periskop-Zoom, Telefoto-Kameras und 3D-ToF-Sensoren. Das Maximum in Form einer Penta-Kamera dürfte dem möglichen Huawei P40 Pro P vorbehalten sein, welches sich in den Konkurrenzkampf mit dem Samsung Galaxy S20 Ultra 5G begibt.Ab Werk soll die Huawei P40-Serie mit dem ak­tu­el­len Android 10 und der hauseigenen EMUI 10 ausgeliefert werden. Aufgrund des Han­dels­streits zwischen den USA und China wird man jedoch weiterhin auf wichtige Google-Apps wie den Play Store verzichten müssen. Als Al­ter­na­ti­ve bietet der Hersteller die Huawei Mobile Ser­vi­ces (HMS) samt AppGallery an, die jedoch nicht annähernd so gut gefüllt ist wie das be­kann­te Android-Ökosystem. Nachdem das Paris-Event aufgrund des Coronavirus ausfällt, wird die Vorstellung der Smartphones per Live­stream am 26. März 2020 erwartet.