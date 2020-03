OnePlus 8 (Pro): Neue Top-Smartphones starten am 15. April

Der chinesische Smartphone-Anbieter OnePlus plant derzeit die Vorstel­lung seiner neuen High-End-Smartphones der OnePlus 8-Serie. Nachdem kürzlich Gerüchte bezüglich eines Termins auftauchten, steht jetzt genau fest, wann die neuen Top-Telefone vorgestellt werden.

Vorstellung war eigentlich schon früher geplant

Wie der Twitter-User und meist gut informierte Leak-Spezialist Max J. heute verlauten ließ, plant OnePlus die Vorstellung der neuen Oberklasse-Varianten aus der OnePlus 8-Reihe konkret für Mittwoch, den 15. April 2020. Damit wählt das Unternehmen also tatsächlich ziemlich exakt "Mitte April", wie zuvor in ersten Spekulationen zu vernehmen war.Der für den 15. April 2020 geplante Launch-Event dürfte mit einiger Wahrscheinlichkeit angesichts der aktuellen Lage rund um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nur in Form eines Online-Streams erfolgen. Darüber hinaus werden wir wohl zunächst nur die High-End-Versionen zu sehen bekommen, also das OnePlus 8 und das OnePlus 8 Pro. Das ebenfalls geplante Lite-Modell wird wahrscheinlich erst in einigen Monaten kommen.Ohnehin hat OnePlus offenbar mit einigen aus der Coronavirus-Epidemie resultierenden Problemen zu kämpfen. Anscheinend kam es zu einer Verzögerung in der Entwicklung, denn eigentlich sollte die Markteinführung laut firmennahen Quellen schon in wenigen Tagen stattfinden. Ursprünglich sollte der OnePlus 8 Launch bereits Mitte März erfolgen, wurde uns zugetragen.Weil es in China, wo OnePlus nicht nur produziert, sondern auch der Großteil der Produktentwicklung erfolgt, aufgrund der Covid-19-Ausbreitung aber zu massiven Einschränkungen kam, entschied man sich für eine Verschiebung, so unsere Quellen. Inzwischen peilt OnePlus also Mitte April als Zeitraum für die Vorstellung der neuen Smartphones an, wobei noch offen ist, ab wann die Geräte tatsächlich lieferbar sein sollen.