OnePlus 8 Pro: Geleaktes Foto zeigt das neue Flaggschiff-Smartphone

Das neue OnePlus-Flaggschiff könnte etwas früher als in den vorherigen Jahren erscheinen. Im Netz ist ein Foto von der Rückseite des OnePlus 8 Pro aufgetaucht. Das lässt darauf schließen, dass der Hersteller bereits Modelle zum Testen produziert hat und der Release bald stattfindet.

Kamera-Modul ähnlich zum Vorgänger

CashKaro / @OnLeaks

Wie Slashleaks berichtet, wurde das Bild auf dem offiziellen Discord-Server von OnePlus geteilt. Ursprünglich wurde das Foto vom Snapchat-Nutzer "LAO OP inside" aufgenommen. Die Anordnung und Position des Kamera-Moduls stimmt mit den Informationen aus vor­he­ri­gen Leaks überein, sodass es sich wahrscheinlich um ein echtes Bild handelt. Natürlich be­steht wie immer auch die Möglichkeit, dass das Foto lediglich eine Fälschung darstellt.Das aufgenommene OnePlus 8 Pro befindet sich in einer transparenten Schutzhülle, die wie üb­lich im Lieferumfang des Geräts enthalten sein dürfte. Die ab Werk aufgetragene Schutz­fo­lie mit den Hinweisen zur Bedienung des Smart­pho­nes wurde noch nicht entfernt. Im Hin­ter­grund ist ein roter Karton, in dem das One­Plus 8 Pro verpackt sein dürfte, zu sehen.Im November 2019 sind interne Skizzen vom OnePlus 8 (Pro) durchgesickert. Daraus ging hervor, dass sich das Design im Vergleich zum OnePlus 7T (Pro) kaum verändert hat. Das Ge­rät verfügt auf der Rückseite über eine sich nahezu an der gleichen Position befindliche Triple-Kamera, einen LED-Blitz sowie einen Laser-Autofokus. Mit dem durchgesickerten Foto haben sich diese Informationen erneut bestätigt.Wann OnePlus seine neuen Flaggschiff-Modelle präsentiert, wurde noch nicht offiziell be­kannt­ge­ge­ben. Da es sich bei dem fotografierten Smartphone jedoch offenbar um ein fertiges Testgerät handelt, könnte das Launch-Event schon gegen Ende März stattfinden.