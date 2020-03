Weiter runter: Acht-Kern-CPUs werden mit Intel Core i-10000 günstiger

Intel sieht sich durch die Konkurrenz durch AMDs Ryzen in letzter Zeit dazu ver­anlasst, die Preise anzupassen. Jetzt liefert eine Preisliste zur kommen­den Core i-10000-Serie neue Hinweise: Mit Comet Lake-S sinkt für Acht-Kern-CPUs der Preis. Aber nicht jeder Nachfolger wird günstiger.

Intel bietet acht Rechenkerne in Zukunft günstiger an

Endlich bringt F auch was beim Preis

Modell Basistakt Cache Preis (Netto) Preise (Brutto) Intel Core i3-10100 3,60 GHz 6 MB 130,20 € 154,94 € Intel Core i3-10100T 3,00 GHz 6 MB 129,90 € 154,58 € Intel Core i3-10300 3,70 GHz 8 MB 151,50 € 180,29 € Intel Core i3-10300T 3,00 GHz 8 MB 151,50 € 180,29 € Intel Core i3-10320 3,89 GHz 8 MB 162,60 € 193,49 € Intel Core i5-10400 2,90 GHz 12 MB 190,30 € 226,46 € Intel Core i5-10400T 2,00 GHz 12 MB 190,30 € 226,46 € Intel Core i5-10400F 2,90 GHz 12 MB 163,60 € 194,68 € Intel Core i5-10500 3,10 GHz 12 MB 200,00 € 238,00 € Intel Core i5-10500T 2,30 GHz 12 MB 200,00 € 238,00 € Intel Core i5-10600 3,30 GHz 12 MB 221,50 € 263,59 € Intel Core i5-10600T 2,40 GHz 12 MB 221,50 € 263,59 € Intel Core i5-10600K 4,10 GHz 12 MB 262,50 € 312,38 € Intel Core i5-10600KF 4,10 GHz 12 MB 235,50 € 280,25 € Intel Core i7-10700 2,90 GHz 16 MB 333,60 € 396,98 € Intel Core i7-10700T 2,00 GHz 16 MB 333,60 € 396,98 € Intel Core i7-10700F 2,90 GHz 16 MB 307,00 € 365,33 € Intel Core i7-10700K 3,80 GHz 16 MB 386,40 € 459,82 € Intel Core i7-10700KF 3,80 GHz 16 MB 359,50 € 427,81 € Intel Core i9-10900 2,80 GHz 20 MB 448,90 € 534,19 € Intel Core i9-10900T 1,90 GHz 20 MB 448,90 € 534,19 € Intel Core i9-10900F 2,80 GHz 20 MB 422,00 € 502,18 € Intel Core i9-10900K 3,70 GHz 20 MB 498,50 € 593,22 € Intel Core i9-10900KF 3,70 GHz 20 MB 471,60 € 561,20 €

Ein Blick in unser WinFuture-Special zu Intel zeigt, dass der Konzern ohne Anpassungen der Preise durch den wachsenden Druck durch AMD wohl echte Probleme beim Absatz be­kommen könnte. Dieser Effekt ist jetzt auch auf den Preisschildern der kommenden i-10000-Serie zu spüren - billig werden die Top-CPUs der Reihe damit natürlich nicht, aber Kunden können für ihr Geld mehr Leistung bekommen. Einen Überblick über die Preise der Comet Lake-S-Familie liefert jetzt der belgische Onlineshop 2Compute (via Notebook­check ), der bereits 32 der kommenden Desktop-Prozessoren von Intel samt Preisen listet - im Anhang findet ihr eine entsprechende Tabelle.Wie heise in seiner Analyse schreibt, zeigt sich hier, dass acht Rechenkerne mit diesem Release günstiger zu haben sein werden. 2Compute listet den neuen Acht-Kerner Core i7-10700K für gut 460 Euro, für den Vorgänger Core i9-9900K werden im WinFuture Preis­vergleich 528 Euro fällig - im Generationenvergleich müssen Kunden für dieselbe Anzahl an Rechenkernen also 12 Prozent weniger bezahlen. Allerdings gehört zu diesem Bild auch der direkte Nachfolger Core i9-10900K, der für 603 Euro gelistet ist, hier gibt es dann auch zwei Rechenkerne mehr als beim Core i9-9900K. Kurz gesagt: Intel stellt sich in Sachen Rechenkern-Preis-Verhältnis mit Comet Lake-S neu auf.Die zweite Entwicklung: Während die Modelle mit dem Zusatz F - Kennzeichnung für eine deaktivierte Grafikeinheit - beim Marktstart keinen Preisvorteil geboten hatten, ändert sich das mit dem Start der Core i-10000-Serie. Hier können Kunden in Zukunft im Durchschnitt rund 30 Euro im Vergleich sparen, wenn sie keine integrierte Grafik benötigen. Ansonsten bleibt Intel bei der alten Struktur: T-Varianten werden wie Standard-CPUs bepreist, will man seine CPU unlocked, muss für die K-Varianten deutlich mehr bezahlt werden.Wichtig zu beachten: 2Compute listet aktuell dabei nur Tray-Modelle, die ohne Lüfter und Herstellergarantie ausgeliefert werden, auch die belgische Mehrwertsteuer von 21 Prozent ist hier eingepreist. Wir haben euch in unserer Tabelle die Preise aber auf die deutsche Mehrwertsteuer umgerechnet. Zum Start der Core i-10000-Serie in der Boxed-Version in Deutschland werden sich die Preise noch einmal etwas bewegen.