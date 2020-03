Mehr Flexibilität: Sky Ticket erleichtert ab sofort den Gerätewechsel

Der Streaming-Anbieter Sky hat angekündigt, dass Sky-Ticket-Kunden ab sofort selbst einfach Geräte aus ihrem Account entfernen und hinzu­fügen können. Damit lassen sich jetzt die Gerätelimits für Sky Ticket selbsttätig verwalten.

Sky hebt das Limit für die im Sky-Ticket-Abo gleichzeitig nutzbaren Geräte jetzt auf fünf Geräte an - man hat damit nun also ab sofort die Möglichkeit, einen Account auf bis zu fünf Geräten anzumelden. Noch flexibler wird das Abonnement nun aber, da jeder Kunde nun selbsttätig Geräte aus der Liste nehmen und neue hinzufügen kann. Man kann dabei bis zu fünf Mal im Monat die Geräte wechseln.Sky Ticket-Kunden genießen künftig noch mehr Flexibilität.Bisher galt ein Gerätelimit von vier parallel angemeldeten Geräten. Zudem konnte man nur einen Gerätewechsel pro Monat vornehmen. Mit der Änderung kommt Sky vor allem dem Umstand nach, dass gerade in Familien-Accounts eine Vielzahl von Streaming-Geräten zur Verfügung stehen. Zudem ist Sky Ticket auf einer Vielzahl von Plattformen verfügbar, was die möglichen nutzbaren Geräte häufig zu einer langen Liste werden lässt. Dazu gehört neben dem PC mit Windows oder macOS, auch iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Apple TV, LG und Samsung Smart TVs, Google Chromecast, und der Sky Ticket TV Stick.Nutzer können die Liste ihrer angemeldeten Geräte in der Sky Ticket-App sowie über das Web-Interface einsehen. Dazu klickt man auf "Mein Account" und kann dort die Geräte nach Belieben verwalten. Auch alle weiteren Sky Kunden dürfen sich übrigens freuen: Für Kunden, die Sky mit einem Sky+ oder Sky Q Receiver empfangen, wird das verbesserte Gerätemanagement in den nächsten Wochen ebenfalls eingeführt. Sie haben künftig die Möglichkeit, mit Sky Go, Sky Q App und Sky Q Mini bis zu fünf Geräte zu registrieren und pro Monat bis zu fünf Gerätewechsel vorzunehmen.