Beschluss: Atom-Lager im Länderdreieck NRW, Niedersachsen & Hessen

Deutschland soll ein zentrales Zwischenlager für bestimmten Atommüll bekommen. Nach einem aktuellen Beschluss sollen schwach- und mittel­radioaktive Abfälle in Würgassen landen - im Länderdreieck von NRW, Niedersachsen und Hessen. Das Gelände ist ein ehemaliges AKW.

Würgassen soll Zentrallager für bestimmten Atommüll in Deutschland werden

90 Prozent des Volumens, wenig Strahlung

Myratz (CC BY 3.0)

Wie die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) laut Bericht des Spiegel mitteilt, gibt es für Deutschland jetzt konkrete Pläne für ein zentrales Zwischenlager für Atommüll. Wie die Behörde ausführt, wurde das Gelände des früheren Atomkraftwerks Würgassen als Standort für diese Einrichtung auserkoren - dies liegt südlich von Höxter im Länderdreieck von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen.Nach der aktuellen Planung, die mit dem Bundeswirtschaftsministerium koordiniert wurde, sieht die verantwortliche Behörde den Bau einer oberirdische Stahlbetonhalle vor. In der sollen dann schwach- und mittelradioaktive Abfälle aus ganz Deutschland zusammengeführt und werden. In der Einrichtung wird dann einen weitere Sortierung vorgenommen, dies dient als Vorbereitung für die anschließende Überführung ins Endlager Konrad nach Salzgitter, das ab 2027 Atommüll mit schwacher- und mittlerer Strahlung aufnehmen soll.Wie der Spiegel in seinem Bericht ausführt, gelten in Deutschland 90 Prozent des gesamten Volumens an Atommülls als schwach- bis mittelradioaktive Abfälle. Sie setzten sich beispielsweise aus Schutzkleidung von AKW-Mitarbeitern zusammen und fallen neben Kraftwerken auch in Forschung, Industrie und Medizin an.Ganz anders verhält es sich mit Brennstäben, die als hochradioaktiver Müll deklariert sind. 99 Prozent der gesamten Radioaktivität, die von Atommüll ausgeht, wird von diesen Abfällen verursacht. Auf der gesamten Welt gibt es bisher noch kein festes Endlager, Deutschland ist seit Jahren auf der Suche nach möglichen Standorten.