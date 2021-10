Mehr Surfen, weniger Zahlen: Top-Aktion zu Magenta Mobil M Young

Heute hat Mobilcom Debitel ein Tarif-Angebot gestartet, das sich mit Telekom-Netzzugang und vielen Surf-Extras an "junge Leute" unter 28 Jahren richtet. Magenta Mobil M Young ist dank der Aktion deutlich im Preis reduziert, dazu kommt Zusatzdatenvolumen und mehr.

Im Vergleich mit der Telekom der bessere Deal

18+3 GB LTE Datenvolumen (300 Mbit/s)

FLAT Telefonie & SMS

StreamOn Music, Video & Gaming

EU-Roaming

VoLTE und WLAN Call

Telekom-Netz

Flexibler Vertragsbeginn

eSIM möglich

19,95€/Monat (Ab 25. Monat 44,95€)

0€ Anschlussgebühr! Sparen per SMS anstatt 39,99€

Top-Aktion von Mobilcom-Debitel jetzt schnell günstiger sichern

Nette Extras

21 GB im Telekom-Netz für 19,95 Euro sichern

Die Telekom ruft für ihre Dienste bei direkter Buchung im Marktvergleich immer noch sehr stolze Preise auf - die manche durch das gute Netz gerechtfertigt sehen, andere aber gerade im Marktvergleich einfach als zu teuer betrachten. Mobilcom Debitel ist hier eine Möglichkeit, einen Tarif im Telekom-Netz zu nutzen, dabei aber deutlich weniger tief in die Tasche greifen zu müssen - und meistens noch Extras zu erhalten. Genau das ist jetzt einmal mehr bei der aktuellen Aktion rund um den "Junge Leute"-Tarif Magenta Mobil M Young der Fall. Einschränkender Faktor: Dieses Angebot kann nur von Personen bis 28 Jahren bestellt werden.Während die Telekom für den Tarif Magenta Mobil Young der Stufe M aktuell 30 Euro im Monat und ab dem 25. Monat 40 Euro aufruft und dafür 18 GB Surfvolumen bietet, wird bei Buchung über Mobilcom Debitel in den ersten zwei Jahren für weniger Geld mehr geboten: für die ersten 24. Monate Laufzeit fallen 20 Euro an. Vor Ablauf dieser Zeit sollte allerdings gekündigt werden. Ab dem 25. Monat ist der Tarif mit 45 Euro Monatspreis nämlich nicht mehr attraktiv.Alle Infos zuim Überblick:Mobilcom Debitel wirft aber noch weitere Dinge in die Waagschale, um Kunden zu gewinnen. Im Vergleich mit der Telekom legt man noch einmal 3 GB Surfvolumen obendrauf, natürlich kann darüber hinaus auch die Option StreamOn für Musik, Video oder Gaming genutzt werden. Außerdem will man mit weiterer Flexibilität punkten: Kunden können sich den gewünschten Vertragsbeginn heraussuchen. Weiterer Vorteil zum Abrunden des Pakets: die Anschlussgebühr, 40 Euro, gibt es nach Vertrags-Abschluss per SMS zurück - dafür einfach binnen 2 Wochen nach Aktivierung eine SMS mit dem Inhalt "AG Online" an die 22240 senden.