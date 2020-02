Honor MagicBook: Günstige Notebooks mit AMD Ryzen angekündigt

Mit der neuen MagicBook-Serie bringt Honor zwei günstige Notebooks nach Deutschland, die ab Ende März bereits ab 599 Euro verkauft wer­den. Die 14- und 15-Zöller setzen auf AMD-Prozessoren, Aluminium-Gehäuse und eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden.

Huawei und Honor bevorzugen AMD Ryzen-Prozessoren

Honor

Es galt nur als eine Frage der Zeit bis Huawei neben den eigenen MateBooks die deutlich preis­wer­te­ren Modelle des Tochterunternehmens Honor am europäischen Markt platziert. Der chi­ne­si­sche Hersteller kündigte nun an, dass die Honor MagicBook-Reihe voraussichtlich ab Ende März auch hierzulande an den Start geht. Vorerst will man mit dem Honor MagicBook 14 den Markt erobern, welches man mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 599 Euro in den Handel bringt. Vor allem das stabile Metall-Gehäuse dürfte sich von den meisten "Plas­tik­bom­bern" der Branche in diesem Preisbereich abheben.Huawei entschied sich dafür, auch die Honor MagicBooks mit dem AMD Ryzen 5 3500U-Prozessor zu bestücken, anstatt zu einer Intel Core-Lösung zu greifen. Im Gegensatz zur 4000er-Serie mit Zen-2-Architektur kommen hier allerdings nur vier Zen+-Kerne zum Einsatz, die eine maximale Taktrate von 3,7 GHz erreichen können. Der Quad-Core-CPU stehen ein fest verlöteter DDR4-Arbeitsspeicher mit einer Kapazität von 8 GB und eine wahlweise 256 GB oder 512 GB große SSD zur Seite. Laut Datenblatt setzt das Honor MagicBook 14 zudem auf eine 56-Wh-Batterie (MagicBook 15: 42 Wh), ein schnelles Aufladen mit bis zu 65 Watt und eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden.Die beiden MagicBooks im 14- und 15,6-Zoll Format bieten ein entspiegeltes Display mit einer FullHD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Trotz des markanten Rahmens im unteren Bereich der Bildschirme soll die Screen-to-Body-Ratio bei bis zu 87 Prozent liegen. Die An­schlüs­se und Features sind bei beiden Laptops dieselben. Man trifft auf drei USB-Ports, einer davon im USB-C-Format, die anderen in klassischer Größe samt USB 2.0- und USB 3.0-Stan­dard. Ebenso sind ein 3,5mm-Audio-Anschluss, HDMI, ein Fin­ger­ab­druck­sen­sor im Netz­schal­ter und eine Pop-up-Webcam zwischen den Funktionstasten mit an Bord.Unterschiede zwischen den Formfaktoren sind lo­gi­scher­weise in den Abmessungen fest­zu­stel­len. Der 14-Zöller bringt 1,38 kg auf die Waage und zeigt eine Bauhöhe von 15,9 Millimeter, wäh­rend das 15-Zoll-Modell bei 1,53 kg und 16,9 Millimetern liegt. Das Honor MagicBook 14 startet inklusive Windows 10-Betriebssystem und einer 256 GB SSD ab Ende März für 599 Euro in Deutschland. Farblich steht das Note­book in Space Gray und Mystic Silver bereit. Ein Starttermin und die Preis für das größere Honor MagicBook 15 wurden nicht bekannt gegeben.