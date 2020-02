Huawei EMUI 10: Android 10-Updates für weitere Modelle geplant

Huawei scheint das Update-Programm für Android 10 und die haus­ei­ge­ne EMUI 10-Oberfläche zu erweitern. Mit dem Mate 9 soll ein bald vier Jahre altes Smartphone des chinesischen Herstellers mit der jüngsten Software und Aktualisierungen von Google versorgt werden.

An einem Software-Update für das Huawei Mate 9 wird bereits gearbeitet

Huawei

Mehr als 50 Millionen Smartphone-Nutzer profitieren bereits von den vielen Vorteilen der Google Android 10-Software und Huaweis Adaption des EMUI 10. Bisher konnte der zur IFA 2019 veröffentlichte Update-Zeitplan eingehalten werden, der sogar die in die Jahre ge­kom­me­nen Geräte Huawei P20 (Pro) und Mate 10 (Pro) mit einem Firmware-Download bedacht hat. Wie die Kollegen von Huawei Central berichten, geht das Unternehmen auf der Zeit­leiste sogar noch einen weiteren Schritt in Richtung Vergangenheit.Auf Instagram antwortet der offizielle Account der "Huawei Mobile Services" auf den Kom­men­tar eines Mate 9-Besitzers, der sich über ein Update auf EMUI 10 und somit auch auf Android 10 freuen würde. Darin bestätigte der Hersteller, dass man derzeit an der Ent­wick­lung und einer Testphase der aktualisierten Software für das Mate 9 arbeitet und nach Fer­tig­stel­lung eine passende Ankündigung auf der Huawei-Website veröffentlichen wird. Ein ge­nau­er Zeitpunkt für die mögliche Aktualisierung oder die Aufnahme des vergleichsweise alten Smartphones in das Beta-Programm ist noch nicht bekannt.Das Huawei Mate 9 wurde im November 2016 offiziell vorgestellt und setzt auf ein 5,9 Zoll großes IPS-Display mit einer klassischen Full­HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Für den Antrieb waren einst der HiSilicon Kirin 960-Prozessor nebst vier Gigabyte Arbeitsspeicher und einem per MicroSD-Karte erweiterbaren 64-GB-Flash-Speicher zuständig. Nach dem Huawei P9 ging das Mate 9 als zweites Android-Smartphone des Herstellers mit einer von Leica optimierten Kamera an den Start. Ältere Mo­del­le wie dieses sind noch weit verbreitet, werden aber von Händlern nicht länger angeboten.