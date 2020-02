Aldi: Discounter startet mit neuen Technik-Angeboten ab 27. Februar

Ende Februar befüllen die Discounter Aldi Nord und Süd ihre Regale so­wohl in den Filialen, als auch im Online-Shop "Aldi liefert" mit frischen Technik-Schnäppchen. Dazu gehören neue Desktop-PCs, Notebooks, Fernseher und günstiges Zubehör für Computer und Haushalt.

Medion-Laptops und Aldi-PCs für Gamer ab nächster Woche

65-Zoll-Fernseher, Amazfit-Smartwatch und Smartphones kommen

Wer die Prospekt-Angebote ab dem 24. Februar (Montag) und 27. Februar (Donnerstag) bei Aldi durchstöbert, der trifft in der nächsten Woche wieder einmal auf einen Schwung neu­er Desktop-PCs und Laptops. Hinzu kommen diverse Produkte aus den Bereichen der Tablets, Fernseher, Smartphones und Drucker. Die größte Technik-Offensive wird dabei im haus­ei­ge­nen Online-Shop "Aldi liefert" aufgefahren, über den die meisten Produkte aus dem Aldi-Flyer ver­sand­kos­ten­frei geliefert werden können. Ausgewählte Elektronik kann allerdings auch direkt in den Filialen vor Ort erstanden werden.Den Anfang macht das Medion Akoya E15302, ein 15-Zoll-Laptop, der ab dem 27.02. zum Preis von 499 Euro sowohl in den Filialen von Aldi Nord und Süd sowie online erhältlich ist. Er setzt auf ein FullHD-Display mit IPS-Technik, den AMD Ryzen 5 3500U-Prozessor, 8 GB Ar­beits­spei­cher und eine 512 GB große SSD . Alternativ wird im Online-Shop der Discounter das Convertible-Notebook Medion Akoya E4272 für 349 Euro verkauft, welches mit einem Intel Pentium Silver N5000-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB Flash-Speicher und einem umklappbaren 14-Zoll-Bildschirm (1080p) ausgestattet ist.Für Gamer geht hingegen der neue Medion Erazer X87038 für 1499 Euro ins Rennen. Der Desktop-PC von Aldi bietet einen Intel Core i7-9700-Prozessor mit 8 Kernen und bis zu 4,7 GHz nebst 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher, einer 1 TB SSD sowie 1 TB Festplatte und der de­di­zier­ten Nvidia GeForce RTX 2070-Grafikkarte. Beim Mainboard setzen die Discounter auf ein MSI MAG Z390M Gaming Mortar und das Gehäuse im Glas-Design kommt vom Mar­ken­her­stel­ler InWin.Zusätzlich zu diesen Aldi-PC- und Notebook-Angeboten startet am 27. Februar der Medion Life X16508 UHD-Fernseher mit einem 65 Zoll großen Display und Funktionen wie HDR, Dol­by Vision und HD Triple-Tuner für 549 Euro. Passend dazu wird ab dem 24.02. bereits die Blaupunkt LS 1825 Soundbar mit Subwoofer für 89,99 Euro online angeboten. Den Schnäpp­chen-Donnerstag nutzen Aldi Nord und Aldi Süd zudem dafür, das Medion Lifetab E10702 Tablet inklusive Keyboard-Dock für 179 Euro und die Huami Amazfit Bip Lite Smartwatch für 34,99 Euro zu verkaufen.Neben diversen Druckern von HP und Epson sowie einem Medion MD 18861 Saugroboter prä­sen­tieren sich drei Smartphones ohne Vertrag in den Aldi-Prospekten ab 27.02. In den nörd­lichen Filialen erhält man das LG K30 mit 5,45-Zoll-Display und Google Android 9.0 Pie für 99,99 Euro und ein generalüberholtes Apple iPhone 7 mit 4,7 Zoll für 289 Euro. Bei Aldi Süd hingegen geht das Motorola Moto E5 mit 5,7 Zoll an den Start, welches sich vorrangig an Einsteiger richtet und mit nur 79,99 Euro zu Buche schlägt. Weitere Details findet man auf den Webseiten der Lebensmittelhändler.Neue Angebote von Saturn und Deals bei Media Markt