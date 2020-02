O2 startet neue Prepaid-Tarife: Alt-Tarife müssen umgestellt werden

O2 hat jetzt wie angekündigt die Vermarktung neuer Prepaid-Tarife begonnen. Die neuen Tarife wurden grundlegend überarbeitet - alle bekommen deutlich mehr LTE-Datenvolumen und O2 senkt auch noch bei der Allnet-Flat L mit 7,5 GB den Preis.

O2 my Prepaid

O2 my Prepaid S für 9,99 Euro bietet 3,5 GB für vier Wochen.

O2 my Prepaid M für 14,99 Euro bietet 5,5 GB für vier Wochen.

O2 my Prepaid L für 19,99 Euro bietet 7,5 GB für vier Wochen

Data Pack

Data Pack XL: Statt 4 nun 8 GB für 4 Wochen für 19,99 Euro

Data Packs L: Statt 2 nun 4 GB für 4 Wochen für 9,99 Euro

Data Pack M: Statt 800 MB nun 1,5 GB für 4 Wochen für 5,99 Euro

Data Pack S: 400 MB für 4 Wochen für 2,99 Euro

Day-Pack L: 25 GB für 24 Stunden für 4,99 Euro

Downloadgeschwindigkeit

O2

Die Neuerungen betreffen die O2 my Prepaid-Tarife sowie die O2 my Prepaid Data Packs. Für alle Angebote gilt: Ab sofort gibt es mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. O2 hat zusätzlich den Preis für das größte Allnet-Flat-Paket um 5 Euro im Monat gesenkt.Laut O2 beginnt nun ab sofort auch die Umstellung der Bestandskunden. Nutzer, die bereits einen O2 my Prepaid-Tarif nutzen, werden dabei automatisch nach Ablauf des Abrechnungszeitraums umgestellt. Kunden mit älteren Tarifen können die Umstellung selbst in der O2-App oder über das Online-Portal anstoßen, sie werden nicht automatisch umgestellt. Wer dabei Hilfe benötigt, kann sich an den Support wenden.Wie gehabt enthalten alle O2 my Prepaid-Tarife eine SMS- und Telefonflat inklusive EU-Roaming.O2 bietet für Prepaid-Nutzer aktuell maximale Downloadgeschwindigkeiten von 225 Mbit/s an, sowie 50 MBit/s im Upload.Laut O2 liegt der Durchschnittswert bei der Downloadgeschwindigkeit aktuell bei rund 40 MBit/s. Nach Erreichen des Inklusivvolumens wird auf 32 kBits/s gedrosselt. Alle Tarife haben 28 Tage Mindestlaufzeit und keine Kündigungsfristen.