SpaceX: Tests abgeschlossen - Termin für bemannten ISS-Flug steht

Schon bald könnte eine neue Ära in der US-amerikanischen Raumfahrt anbrechen. Es gibt die Freigabe der NASA und die Planung eines Termins für den ersten bemannten Flug von SpaceX zur Internationalen Raumstation ISS.

Endlich wieder unabhängig

SpaceX

Das neue Raumschiff Crew Dragon hat bereits einen unbemannten Testflug absolviert und schloss im Januar auch Tests für einen Notfall-Abbruch nach dem Verlassen der Startrampe ab. Damit sind im Grunde alle Schritte absolviert, die vor dem Transport von Astronauten in den Weltraum stehen. Der als "Demo-2" bezeichnete Flug mit einer bemannten Crew Dragon kann daher nun vorbereitet werden - und als "Arbeitstermin" steht der 7. Mai im Raum.Diese Information wurde von Eric Berger von der Ars Technica-Redaktion vermeldet, der dicht an dem Thema dran ist. Dieser machte aber auch klar, dass der genannte Termin wirklich nur eine Arbeits-Hypothese ist, auf die sich die Vorbereitungen beziehen. Der reale Starttermin wird dann abhängig vom Stand der Vorbereitungen auf technischer und organisatorischer Seite und von der Wetterentwicklung her konkretisiert.Die Demo-1-Mission fand bereits im März 2019 statt. Damals flog das neue Raumschiff unbemannt zur ISS und koppelte sich automatisiert an die Raumstation an. Anschließend erfolgte der Rückflug und eine Landung. In einigen Wochen werden nun aber zwei Astronauten mitfliegen: Doug Hurley und Bob Behnken sind bereits seit dem Jahr 2018 für diese Aufgabe vorgesehen. Unklar ist derzeit noch wie lange ihre Mission dauern wird - die Rede ist hier von zwei bis sechs Wochen. Abhängig sind die Details hier vom normalen Crew-Betrieb der ISS.Wenn die SpaceX-Mission erfolgreich ist, dürfte das Programm aber in den regulären Betrieb überführt werden. Dann stünden neben den russischen Sojus auch endlich wieder US-Raumschiffe für bemannte Flüge zur Verfügung. Auch Boeing arbeitet an einem System für den Transport von Astronauten, hatte auf der unbemannten Testmission aber mit einigen Problemen zu kämpfen.