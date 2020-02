Die erste iOS 13.4-Beta im öffentlichen Test-Programm ist da

Apple hat das erste Beta-Update für iOS 13.4 im öffentlichen Test-Programm veröffentlicht. Angemeldete Nutzer können damit jetzt auch wieder neue Funktionen ausprobieren. Dazu gehören auch neue Emojis und Memojis, aber auch die "Autoschlüssel"-Funktion.

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Apple hat nach der Freigabe im Developer-Kanal in der vergangenen Woche nun auch eine neue Public Beta-Version für iOS 13.4 heraus­gegeben. Die Veröffentlichung im Rahmen des öffentlichen Beta-Programms wurde auch für die neuen Vorab-Versionen für iPadOS, watchOS und macOS angekündigt. Mit iOS 13.4 plant Apple wieder einige Neuerungen einzuführen. Dabei sind unter anderem neue Emojis ; aber auch viele Verbesserungen, zum Beispiel für Mail, die Familienfreigaben und für die Fotos-App. Zudem kehrt jetzt die Möglichkeit zurück, über die iCloud Ordner mit anderen zu teilen.Das iOS 13.4-Update wird zudem im Bereich von CarPlay neue Funktionen mitbringen. Darunter fällt auch die vielbeachtete Ankündigung, das iPhone und die Apple Watch zum "Autoschlüssel" zu machen. Die nötige CarKey-API ist nun erstmals mit integriert.Das Entwickler-Programm ist anders als das öff­ent­liche Test-Programm kostenpflichtig. Für die Teilnahme am öffentlichen Beta-Programm ist nur eine einmalige Anmeldung unter beta.apple.com/sp/de/­betaprogram von dem ent­sprech­enden Gerät aus not­wendig. Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone iPad , Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update auto­matisch über die Aktual­isierungs-Funk­tion. Auch neue Ver­sionen kommen dann auto­matisch auf das Gerät.Das Update steht dann über die bekannten Wege zur Verfügung: Nutzer können die Aktualisierung über die Auto-Update-Funktion beziehen oder das Update selbst anstoßen. Wer die Aktualisierung mit den Fehlerbehebungen schnell erhalten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Softwareupdate.