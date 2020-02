PlayStation 5: Sony startet die offizielle Website zur PS5-Konsole

Sony meldet sich mit einem Lebenszeichen der PlayStation 5 zurück und startet jetzt mit der offiziellen Website seiner Next-Gen-Konsole. Auf die­ser sammelt der japanische Hersteller zukünftig alle Informationen zur PS5, die "in Kürze erhältlich" sein wird.

Neue Anlaufstelle für die PlayStation-Community geschaffen

LetsGoDigital

Während Sony die aktuell kursierenden Gerüchte und Leaks rund um die PlayStation 5 un­kom­men­tiert im Internet stehen lässt, geht das Unternehmen nur häppchenweise mit neuen Informationen an die Öffentlichkeit. Im letzten Jahr sprach man über die grundlegende Aus­stat­tung mit AMD Ryzen-Prozessoren (Zen 2), Radeon-Grafikchips (Navi, RDNA2) und pfeil­schnel­len SSDs , während man Anfang Januar auf der Consumer Electronics Show 2020 in Las Vegas das offizielle Logo der PS5-Konsole präsentierte.Mit der nun geschalteten, offiziellen Homepage geht der Hersteller einen Schritt weiter und schafft eine erste Anlaufstelle für kommende Ankündigungen abseits der Gerüchteküche. Der aktuelle Informationsgehalt ist wie erwartet dürftig. Sony wirbt unter anderem damit, dass die "PlayStation 5 in Kürze erhältlich" sein und spätestens ab Weihnachten 2020 ausgeliefert wird. Zwischen den Zeilen könnte man hier den baldigen Start der Vorbestellungen für die PS5 herauslesen, der allerdings offiziell noch nicht terminiert wurde.Wer über neue Informationen zukünftig direkt von Sony kontaktiert werden möchte, kann sich über ein passendes, derzeit aber deaktiviertes Formular auf der neuen Homepage anmelden. Man kündigt an, zeitnah über das Ver­öf­fent­li­chungs­da­tum, den Preis und die zum Launch verfügbaren PS5-Spiele zu sprechen. Experten gehen derweil davon aus, dass Sony gegen Ende dieses Monats das Design und weitere Details zur PlayStation 5 enthüllen wird. Als Termin steht der 29. Februar 2020 für ein PS5-Event in New York City im Raum.Die wichtigsten Gerüchte, Termine, Insider-Prognosen sowie offizielle Informationen haben wir für euch in unserem großen Special zur PlayStation 5 zusammengefasst.