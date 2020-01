Godfall: Trailer-Leak zeigt erstmals spektakuläres PS5-Gameplay

Kurz, aber spektakulär

Exklusivität vermutlich mit Ablaufdatum

Zur PlayStation 5 sind schon seit einiger Zeit die ersten Informationen bekannt, Sony hat bereits im Vorjahr einige Details zu seiner nächsten Konsole verraten. Auch das erste Spiel wurde bereits für die PS5 angekündigt, nämlich das Gearbox-Spiel Godfall. Dazu gibt es nun einen kurzen, aber sehenswerten Video-Leak.Die Frage "Wie sieht die PlayStation 5 in Aktion aus?" beschäftigt derzeit nicht nur die Gaming-Welt und ein Leak beantwortet sie erstmals. Oder besser gesagt: Gibt einen ersten Einblick. Denn obwohl es zu Godfall bereits einen Trailer gibt, der auch Engine-Material zeigen soll, so ist darin kein echtes Gameplay aus dem PS5-exlusiven Titel zu sehen.Ein Leak gibt nun zum ersten Mal einen Einblick in die Next-Gen-Zukunft. Denn ein Reddit-Nutzer namens YeaQuarterDongIng hat einen sechs bis sieben Sekunden langen Clip mit "Kampfaufnahmen" gepostet . Dieser stammt nach Angaben des Posters aus einem bisher unveröffentlichten Godfall-Trailer, es soll sich bei den Aufnahmen um einen "Bruchteil" des Materials handeln, der im Besitz des Leakers sein soll.Dieser schrieb später in einer Antwort zur Frage nach dem Alter des Builds (und dass noch kein Raytracing zu sehen ist), dass die Version, aus der das Gameplay stammt, bereits auf März 2019 datiert ist und noch keinen "Feinschliff" der Grafik aufweist.Doch auch ohne Feinschliff kann man sagen, dass sich die Grafik schon verdammt gut präsentiert, vor allem die Partikeleffekte können sich sehen lassen. Das Spiel, das offiziell als "Looter Slasher" sowie Action-RPG umschrieben wird, soll Ende 2020 auf den Markt kommen, es wird einer der Launch-Titel für die PlayStation 5 sein. Bei der "Exklusivität" dürfte es sich übrigens um eine zeitliche handeln, Godfall dürfte also nach einer bestimmten Zeit auch für die Xbox Series X verfügbar sein.