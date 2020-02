PlayStation 5: So stellen sich Gamer den neuen PS5-Controller vor

Einstellbare Schultertasten und Transportcase

Sony ließ bereits im Vorfeld verlauten, dass der neue DualShock 5 Controller der kommenden PlayStation 5 (PS5) zu den Highlights der nächsten Konsolen-Generation gehören soll. Der Hersteller spricht von adaptiven Triggern der Schultertasten und einem immersiven Erlebnis dank verbesserter Vibrationsmotoren. Nun haben Gaming-Fans in einem neuen Konzept-Video ihre Wunschliste an den PS5-Controller erweitert. Dabei zeigen sich viele Parallelen zum aktuellen Xbox Elite Wireless Controller Series 2.Für den knapp zweiminütigen Fan-Trailer sind die Kollegen von LetsGoDigital und der Designer Giuseppe Spinelli (Snoreyn) ver­ant­wort­lich, die bereits für ihre 3D-Renderings des DevKits der PlayStation 5 bekannt sind. Auf ihrer Feature-Liste stehen unter anderem ein 8-Wege-Steuerkreuz, ein klassisches Touchpad in der Mitte des Bluetooth-Controllers und ein 2500-mAh-Akku samt Lademöglichkeit via USB-C. Ebenso rechnen sie mit einem integrierten Mikrofon- und Lautsprechersystem.Ähnlich dem Xbox Wireless Elite 2 sehen sie wechselbare Analog-Sticks als möglichen Vorteil des DualShock 5, ebenso wie einen klas­si­schen 3,5mm-Klinkenanschluss inklusive Shortcuts für diverse Soundeinstellungen im Party-Chat. Im Konzept-Video des Play­Station 5-Game­pads werden zudem die vorab in der Gerüchteküche diskutierten Zusatztasten an der Unterseite des PS5-Controllers thematisiert. Gleiches gilt für möglicherweise verfügbare, wechselbare Profile mit verschiedenen Tastenbelegungen.Zu guter Letzt sollen laut den Vorstellungen der Designer die Modi zur Aktivierung der lin­ken und rechten Schultertasten manuell wählbar sein. Diese Funktion und auch eine ver­bes­ser­te Griffigkeit durch gummierte Oberflächen kennen wir schon vom Xbox Elite 2. Der letzte Punkt auf der Wunschliste wird durch ein passendes Transportcase erfüllt, in dem sämtliches Zubehör Platz finden könnte. Allerdings dürfte ein solcher Pro-Controller auf­grund seiner vielen Features einen relativ hohen Preis erzielen, wobei es fraglich wäre, ob er in dieser Art Platz im Lieferumfang der PlayStation 5 (PS5) finden würde.Die neue PS5-Konsole samt AMD Ryzen-Prozessor (Zen 2), Radeon-Grafik (Navi, RDNA2) und schneller SSD soll im Laufe des vierten Quartals 2020 erscheinen. Eine offizielle Ent­hül­lung des finalen Designs wird seitens Sony noch in diesem Monat erwartet.