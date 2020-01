Neue Blau Allnet-Tarife bekommen mehr Daten zum günstigeren Preis

Der Mobilfunkanbieter Blau überarbeitet seine Angebote. Ab dem 11. Februar werden die Prepaidtarife für Neu- und Bestandskunden günstiger - und enthalten zudem mehr Datenvolumen. Das hat Blau jetzt angekündigt.

Die neuen Tarife in der Übersicht:

Allnet S mit 3 statt 1,5 GB für 7,99 Euro statt 8,99 Euro

Allnet M mit 5 statt 3 GB für 12,99 Euro statt 13,99 Euro

Allnet L mit 7 statt 4 GB für 17,99 Euro statt 19,99 Euro

Weitere Extras

Dabei gibt es Veränderungen sowohl für die Allnet-Tarife als auch für reine Datenpakete - die Preise sinken und die Datenpakete werden größer. Mit den neuen Angeboten verbessert Blau sein Portfolio deutlich. So bekommt man künftig zum Beispiel bei der Allnet-Flat M nun 5 statt bisher 3 GB LTE für neu 12,99 Euro statt bislang 13,99 Euro im Monat. Beide Änderungen sind zwar nur verhältnismäßig gering, zusammengenommen machen sie aber Blau wieder zu einem attraktiven Angebot.Enthalten ist jeweils ein Datenpaket mit LTE-Geschwindigkeit von bis zu 21,6 MBit/s im Download (Durchschnitt laut Blau derzeit 16,7 MBit/s) und bis zu 11,2 MBit/s im Upload (durchschnittlich 8,8 Mbit/s). Dazu gibt es eine SMS- und Telefonflatrate in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming. Blau nutzt dabei das Netz von Telefonica.Man kann bei Rufnummermitnahme noch eine Gutschrift in Höhe von 25 Euro erhalten - dazu muss man aber auch die Kosten bei seinem aktuellen Anbieter im Auge behalten.Das Angebot startet laut Blau am 11. Februar und kann dann online über die Webseite , offline über den Handel mit den SIM-Starterpaketen oder telefonisch unter 0800-5909050 bestellt werden. Bestandskunden müssen nichts weiter tun, sie werden zu ihrem nächsten Abrechnungszeitraum automatisch umgestellt. Neukunden erhalten diese Tarife ab dem 11. Februar.