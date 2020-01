Worst Case: Türöffner Nello macht einfach die Tür auf, Update dauert

Smarte Türöffner sind vielen Sicherheitsexperten nicht geheuer, jetzt zeigt sich anhand des Türöffners Nello One, wie das Worst Case Szenario aussehen kann: Das Gerät öffnet ungefragt Haustüren, der Anbieter will den zugrunde liegenden Fehler vorerst aber nicht beseitigen können.

Der "schlaue" Türöffner stellt sich richtig dumm an

Kein Termin für Fehlerbehebung

Sebastian Wallroth (CC BY 2.0)

Das Start-Up Locumi Labs hatte sein Türöffner-System unter dem Namen Nello One 2017 auf den Markt gebracht, musste dann Ende letzten Jahres aber Insolvenz anmelden. Darauf­hin hatte der Smart-Home-Anbieter Sclak aus Italien mitgeteilt, dass man zukünftig den Sup­port leisten sowie den für das Cloud-basierte System nötigen Server weiter betreiben werde.Wie Golem schreibt, liegen E-Mails des Supports des Unternehmens vor, die bestätigen, dass es aktuell mit den Türöffner-Systemen zu schwerwiegenden Fehlern kommt. Zugrunde liegt hier eine Funktion, die es ermöglicht, die Tür auf eine Annäherung des Nutzers hin zu öffnen, sobald dieser die Klingel an der Außenanlage betätigt. Nun häufen sich schon seit mehreren Wochen die Nutzerberichte, dass sich Haustüren nach dem Klingeln auch dann öffnen, wenn der Bewohner gar nicht in der Nähe ist.Als wäre das nicht genug, bestätigt der Sup­port von Sclak laut Bericht von Golem, dass man aktuell keinen Termin für eine Auslieferung der nötigen Fehlerbehebung nennen kann - es werde aber auf jeden Fall "noch dauern". Allen Be­trof­fe­nen bleibt bis zu einer Bereitstellung eigentlich nur ein Ausweg, will man keine un­ge­wollten Türöffnungen riskieren: Die kom­plet­te Türöffner-Anlage muss abgebaut werden. Die Deaktivierung der beschriebenen Öff­nungs­funktion scheint nicht zu garantieren, dass der Fehler nicht weiter auftritt.Nach aktuell verfügbaren Informationen scheinen Nutzerberichte über das schwerwiegende Problem mit Nello One schon seit Anfang Januar 2020 vorzuliegen. Die Entwickler teilen aktuell nur mit, dass das Problem zwar server­seitig schon behoben sei, das nötige App-Update aber weitere Entwicklungszeit benötige.