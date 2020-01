Unity XR: Plattform beendet Support für Gear VR, Daydream & OpenVR

Mit der kommenden Version der Unity-Engine soll die Unterstützung für Smartphone-VR-Headsets ganz wegfallen. Nach einer Umstrukturierung wird lediglich noch Support für sieben XR-Plattformen an­ge­bot­en. Ende 2019 wurden Gear VR sowie Google VR ohnehin eingestellt.

Valve arbeitet an eigenem Plugin

Google

Bei Unity XR handelt es sich um eine Plattform, mit der Entwickler ihre Anwendungen sowohl für VR als auch Mixed Reality entwickeln können. Bisher wurde dabei Support für Smart­pho­ne-Headsets wie Samsung Gear VR und Google Daydream geboten. Nachdem beide Projekte im letzten Jahr aufgegeben wurden und das das Google VR-SDK nicht weiterentwickelt wird, räumt Unity jetzt auf . Mit der Aktualisierung auf Version 2019.3 wird der Support für die entsprechenden Plugins gestrichen. Zu den verbleibenden Plattformen zählen Apples ARKit, ARCore, Microsoft HoloLens, Magic Leap, Oculus, Windows Mixed Reality und PlayStation VR.Mit der Unity-Version 2019.3 wird auch Open­VR, welches die Grundlage für SteamVR dar­stellt, von der Liste der unterstützten Schnitt­stel­len entfernt. Das bringt für die Steam-Nut­zer jedoch keinen Nachteil mit sich. Valve ar­bei­tet momentan an einem eigenen Unity-Plug­in, das in Kombination mit Unity 2019.3 zum Einsatz kommen soll. Bis zum Release des Plug­ins möchte Unity kritische Software-Fehler, die in Zusammenhang mit OpenVR auftreten, noch beheben. Valve hat versprochen, bald weitere Details zu dem Projekt zu veröffentlichen.Natürlich haben Entwickler weiterhin die Möglichkeit, an Programmen für die nicht mehr un­ter­stütz­ten Schnittstellen oder alte Versionen der Unity-Engine zu arbeiten. Bei technischen Problemen wird dann allerdings kein Support mehr bereitgestellt. Neue Features und Op­ti­mie­run­gen werden dann ebenfalls nur noch für aktuelle Unity-Versionen ausgeliefert.