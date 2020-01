Samsung macht seinen "Galaxy-Guru" zum neuen Smartphone-Chef

Samsung stellt seine wichtigste Geschäftssparte neu auf: Mit Taemoon Roh übernimmt ein erfahrener Technikspezialist die Führungsrolle bei Sam­sung Mobile Communications und löst damit den vor allem für seine Marketing-Fähigkeiten bekannten DJ Koh ab.

Neuer Chef wird Auslagerung der Produktion vorantreiben

Wie Samsung heute mitteilte, ist Roh ab sofort als neuer CEO für die Geschäfte von Sam­sung Mobile zuständig. Bisher war er hinter DJ Koh der zweite Mann an der Spitze des Ge­schäfts­bereichs. Koh bleibt zwar weiter Chef der IT- und Mobilgeräte-Division des ko­rea­ni­schen Giganten, bei Smartphones übernimmt nun aber Roh das Ruder.Rohs größte Leistung dürfte wohl die maßgebliche Mitarbeit am Aufstieg der "Galaxy"-Serie von Smartphones zur weltweit meistverkauften Produktreihe dieser Art sein. Der Manager ist bereits seit gut zwei Jahrzehnten bei Samsung tätig und gilt intern als Entwicklungsspezialist, der sich höchst akribisch mit der Arbeit an neuen Features für Smartphones aus­ei­nan­der­setzt.Samsung baut seine Führungsriege jährlich um, wobei man oft auf die Lage der einzelnen Ge­schäfts­be­rei­che reagiert. Die Mobilgerätesparte hatte zuletzt mit einem starken Kon­kur­renz­kampf mit aufstrebenden chinesischen Herstellern zu ringen und musste einen deut­li­chen Rückgang ihrer Geschäftszahlen hinnehmen.Unter Rohs Führung wird Samsung vermutlich den von ihm eingeleiteten Wechsel hin zu einer stär­ke­ren Auslagerung der Produktion zu Ver­trags­fer­ti­gern fortführen. Bisher produzierte Samsung als einer der wenigen Hersteller die ab­so­lu­te Mehrheit seiner Geräte in eigenen Wer­ken, doch seit einiger Zeit lagert man die Fer­ti­gung vor allem bei Einsteiger- und Mit­tel­klas­se­ge­rä­ten, wie viele andere Marken, zu­neh­mend zu Drittfirmen aus.Der Wechsel an der Spitze von Samsungs Smart­phone-Sparte erfolgt wenige Wochen vor dem Start der für das Unternehmen zumindest in Sachen Prestige wichtigsten neuen Galaxy S20-Serie . Die neuen High-End-Smartphones bringen nach bisherigem Kenntnisstand einen deut­li­chen Schub in Sachen Ausstattung mit sich, durch den Samsung seine Position als Markt­füh­rer wieder zementieren will. Zuletzt war vor allem die neu überarbeitete Galaxy-A-Serie aus Mittelklasse-Modellen der Motor des Erfolgs, zumindest was die Stückzahlen an­geht.