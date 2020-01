Angebote bei Aldi Talk: Samsung Galaxy S10+ jetzt zum Bestpreis

Frisch im neuen Jahr lockt der Discounter-Provider Aldi Talk mit einem aktuellen Bestpreis für das Samsung Galaxy S10+. Ohne Vertrag wird das leistungsstarke Android-Smartphone mit 128 GB Speicher hier zum Schnäppchen-Preis von nur 679 Euro angeboten.

Gerade nach den Feiertagen wandern in vielen Haushalten neue Smartphones in die eigenen Hosentaschen. Passend dazu senkt die Mobilfunk-Sparte der beiden Le­bens­mit­tel­dis­coun­ter Aldi Nord und Aldi Süd den Preis für das Flaggschiff-Smartphone Samsung Galaxy S10+ . Bei Aldi Talk werden für den Androiden mit 6,4-Zoll-Display derzeit nur 679 Euro fäl­lig und auch die Lieferung nach Hause erfolgt versandkostenfrei. Mit diesem Angebot er­reicht der Pro­vi­der den aktuell günstigsten Preis, wobei andere Online-Shops das Smart­phone für deut­lich teurere 730 Euro verkaufen.Das Samsung Galaxy S10+ setzt auf einen AMOLED-Bildschirm und eine hohe Auflösung von 3040 x 1440 Pixeln. Zudem beherbergt das High-End-Modell eine Triple-Kamera mit bis zu 16 Megapixeln sowie eine Doppel-Selfie-Cam an der Front, die mit 10 Megapixeln ar­bei­tet. Um den Hauptantrieb kümmert sich der hauseigene Samsung Exynos 9820-Pro­zes­sor mit acht Rech­en­ker­nen (Octa-Core) und einer Leistung von bis zu 2,73 GHz. Der Ar­beits­spei­cher ist mit acht Gigabyte gut dimensioniert und der interne Flash-Speicher mit 128 GB lässt sich auf Wunsch mit Hilfe einer MicroSD-Karte erweitern.In der bei Aldi Talk ausgelieferten Duos-Fassung können zwei Nano-SIM-Karten in das Sam­sung Galaxy S10+ eingesetzt werden. Parallel zu seiner Haupt-SIM könnte man so also zum Beispiel das enthaltene Aldi Talk Starter-Set mit dem Startguthaben in Höhe von 10 Eu­ro aufbrauchen und somit sein eigenes Datenvolumen eventuell für kurze Zeit schonen. Zu den weiteren Funktionen und Anschlüssen gehören WLAN-ax, Bluetooth 5.0, 4G LTE, der klas­si­sche 3,5-Millimeter-Klinken und ein USB-C 3.1-Port. Der Akku zeigt sich hingegen mit 4100 mAh, Wireless-Charging ist an Bord und das Gehäuse ist gegen das Eindringen von Was­ser und Staub geschützt.Aktuell ist das Samsung Galaxy S10+ lediglich in der schwarzen Farbvariante und mit den ein­gangs erwähnten 128 GB Speicher bei Aldi Talk für nur noch 679 Euro erhältlich. Der Ver­sand nimmt ein bis drei Werktage in Anspruch. Eine Lieferung vor dem Wochenende könnte also noch möglich sein.