Xiaomi Mi Band 5: Erste Informationen zum neuen Fitness-Tracker

Mit dem Mi Band 5 führt Xiaomi seine beliebten Fitness-Tracker in eine neue Generation. Aktuellen Gerüchten nach könnte das smarte Arm­band über ein größeres Display, NFC und Google Pay verfügen. An­ga­ben wer­den zudem zum Preis und der Verfügbarkeit gemacht.

Größeres Display und weltweit mobiles Bezahlen geplant

Xiaomi

Das aktuell erhältliche Xiaomi Mi Band 4 gehört zu den meistverkauften Fitness-Trackern. Zu­sam­men mit Apple dominiert das chinesische Unternehmen den weltweiten Wearables-Markt. Es ist nur logisch, dass Xiaomi an einem passenden Nachfolger des Mi Band 4 ar­bei­tet, der laut ersten Informationen der Webseite Tizenhelp im Juni dieses Jahres er­schei­nen soll. Dabei dürfte das möglicherweise auf den Namen Xiaomi Mi Band 5 hörende Sport­arm­band mit nur 26 US-Dollar (179 Yuan) zu Buche schlagen.Zu den größten Veränderung könnte das Anwachsen der Displaygröße gehören, bei der mit 1,2 Zoll gerechnet wird. Ebenso soll der Hersteller an der Helligkeit und dem Kontrast des Touch­screens schrau­ben, um die Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung weiter zu ver­bes­sern. Bisher setzt Xiaomi beim Mi Band 4 auf einen 0,95 Zoll großen AMOLED-Bild­schirm. Ebenso sprechen angeblich interne Quelle über die Öffnung des in China zum Ein­satz kom­men­den NFC-Moduls der Mi Band Fitness-Tracker für den globalen Markt.Damit könnte das Xiaomi Mi Band 5 den Weg für kontakt­lose Bezahl­dienste wie Google Pay frei machen. Bisher setzt das Unter­nehmen lediglich am Heimat­markt auf das eigene Mi Pay-System, scheint sich aber aufgrund seiner weltweiten Ex­pan­sions­stra­te­gie nicht gegen andere Payment-Services versperren zu wollen. Aktuell handelt es sich bei den vorliegenden Informationen um unbestätigte Gerüchte, die bis zu einer ge­plan­ten, of­fi­ziel­len Vor­stel­lung im Sommer 2020 mit einer gewissen Skepsis be­trach­tet werden sollten.Wer so lange nicht mit der Anschaffung eines neuen Fitness-Trackers warten möchte, dem emp­feh­len wir den Griff zum Xiaomi Mi Band 4, das in Deutschland bei Amazon für 32,99 Euro über die virtuelle Ladentheke geht.