Eine Spielereihe dominiert die meistverkauften Games des Jahrzehnts

Das vergangene Jahrzehnt hat Videospiele endgültig in der Mitte der Ge­sell­schaft platziert. Entsprechend ist auch die Industrie gewachsen. Doch bei einem Blick auf die Top-20 des vergangenen Jahrzehnts kann man se­hen, dass vor allem eine Marke dominierte.

Rockstars GTA5 sichert sich die Krone

Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Black Ops 2 Call Of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Black Ops 3 Call Of Duty: Ghosts Red Dead Redemption 2 Call of Duty: WWII Call of Duty: Black Ops 4 Minecraft Call of Duty: Advanced Warfare Call of Duty: Modern Warfare 2019 Elder Scrolls V: Skyrim Mario Kart 8 Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 Battlefield 4 Destiny The Legend of Zelda: Breath of the Wild Star Wars Battlefront 2015

Activision

Branchenkenner werden sicherlich längst erraten haben, um welches Spiel oder besser gesagt Spielereihe es sich handelt, da diese regelmäßig die Jahreswertung der Marktforscher der NPD Group anführt (via Engadget ). Die Rede ist natürlich von Activisions Call of Duty Call of Duty-Titel belegen in den USA zehn der 20 bestverkauften Spiele der vergangenen zehn Jahre, in der Top-10-Wertung ist der prozentuelle Anteil sogar noch höher, da hier sieben Call of Duty-Games platziert sind. Populär waren vor allem die Black Ops-Teile, diese sind allesamt in den meistverkauften zehn Spielen vertreten, so ist etwa Black Ops an der zweiten Position zu finden, der Nachfolger erreichte Platz 3. Die komplette Auflistung ist etwas weiter unten zu finden.Das bestverkaufte Spiel des Jahrzehnts ist allerdings kein Activision-Titel, sondern der Megahit Grand Theft Auto 5 . Das konnte man durchaus erwarten, das Gangsterepos von Rockstar Games ist und bleibt ein Phänomen, das seinesgleichen sucht. Der Entwickler konnte übrigens mit Red Dead Redemption 2 einen weiteren Titel in den Top-10 platzieren.Microsofts Minecraft schaffte es auf Platz 10 und ist das einzige Nicht-Activision- oder Rockstar-Spiel in den Top-10. Nintendos Mario Kart 8 und The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind die einzigen Spiele, die nur auf einer Plattform(-Familie) verfügbar sind, alle anderen Games sind Multi-Plattform-Titel.