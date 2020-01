41 Millionen App-Downloads: Disney+ reitet auf einer Erfolgswelle

Der neuen Streaming-Dienst des Walt Disney-Konzerns hat zum Start großes Interesse ausgelöst, die Nutzer stürmten den Dienst regelrecht. Denn bereits in den ersten Tagen erreichte man die Marke von zehn Mil­lionen Kunden. Die mobile App wurde noch häufiger heruntergeladen.

Disney+ ist ein Hit, daran gab es schon anfangs kaum Zweifel. Offizielle, vom Unter­hal­tungs­gi­gan­ten veröffentlichte aktuelle Zahlen gibt es zwar noch nicht, es gibt aber diverse Hinweise darauf, dass es für Disney+ bestens läuft. So hat das auf das Mobilgeschäft spezialisierte Marktforschungsunternehmen Sensor Tower aktuelle Daten veröffentlicht (via Tech­Crunch ), die verraten, wie häufig die App im App Store von Apple sowie dem Google Play Store heruntergeladen worden ist.Im letzten Quartal des Vorjahres konnte sich die App von Disney+ einsam an die Spitze der Charts setzen: In den USA luden mehr als 30 Millionen Nutzer die mobile Anwendung he­run­ter, das ist mehr als doppelt so viel wie beim zweitplatzierten TikTok. Der App Store kommt in den USA auf mehr Downloads, 18 Millionen gehen auf das Konto von Apple, bei Google sind es rund zwölf Millionen Play Store-Downloads.Weltweit kommt Disney auf 41 Millionen Downloads, das ist angesichts der immer noch be­grenz­ten Verfügbarkeit des Streaming-Dienstes sicherlich eine beachtliche Zahl. Auch in Sachen Umsatz lief es für Disney bestens, hier vermeldet Sensor Tower für die ersten 30 Tage der Verfügbarkeit mehr als 50 Millionen Dollar.Auch andere Zahlen der Markt­for­scher zei­gen, dass es für Dis­ney+ bes­tens läuft. Laut Sensor Tower gibt es auch Hin­wei­se da­rauf, dass der neue Dienst den Markt auch nicht "kan­ni­ba­li­siert" , also Kon­kur­ren­ten An­tei­le weg­nimmt. Statt­des­sen er­wei­tert man den Markt.Offen ist allerdings, wie sich Disney+ lang­fris­tig ent­wi­ckelt und ob die Nutzer ihre Abonnements auch behalten, nachdem sie länger im Archiv gestöbert haben. Hier wird sicherlich wichtig sein, wie schnell man Nachschub für hoch­wer­ti­ge Inhalte wie The Mandalorian liefern kann.