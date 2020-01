Neues Patent aufgetaucht: Apple arbeitet an AR-Sound für MacBooks

Apple hat bisher kaum Anstrengungen gezeigt, Augmented Reality auch auf den Mac zu bringen, der Fokus lag auf iPhone und iPad. Jetzt ist ein Patent aufgetaucht, das zeigt, welche AR-Entwicklungen bereits für den Mac laufen.

Vielfache Anwendungsmöglichkeiten

Patently Apple

In dem neuen Patent geht es dabei um ein Audio-Patent, welches laut dem Online-Magazin Patently Apple für Augmented Reality sowie beim Gaming interessant sein dürfte. Das Patent zeigt dabei die virtuelle Positionierung von Audioquellen und ergänzt damit ein Patent, das bereits Ende vergangenen Jahres erteilt wurde. Dabei ging es um ein Patent für AR-unterstützte Kopfhörer, die es dem Nutzer ermöglichen, zu hören, wo sich Menschen in einem Raum befinden, auch wenn sie nicht physisch anwesend sind.Das neue Patent zeigt nun das gleiche Prinzip, nur mit den Lautsprechern eines MacBook. Ein virtuelles System vermittelt dabei dem Nutzer vor dem MacBook die Illusion, dass der Klang von einem anderen Ort, also nicht direkt von dem eingebauten Lautsprecher ausgeht. In der Patentschrift wird dabei ein Akustiksystem beschrieben, das Raumklang vermittelt, ohne mehrere Klangquellen nutzen zu müssen.Nützlich wäre ein solcher Raumklang nicht nur für die Audiosignalverarbeitung bei Filmen, Sport-Übertragungen, Videospielen oder eben für Augmented Reality-Anwendungen, um dem Nutzer das Gefühl zu vermitteln, mittendrin dabei zu sein. Das Patent beschreibt zudem noch das gleiche Prinzip wie zum Beispiel beim HomePod, bei dem die Mikrofone den reflektierten Schall aufnehmen und die Lautsprecherleistung dann an die akustischen Eigenschaften des Raumes angepasst werden kann.Wofür oder ob Apple plant das Patent in einem Produkt einzusetzen, ist wie immer bei solchen Entdeckungen natürlich unbekannt. Im Hinblick auf andere Gerüchte, wie für den Apple Profi-Gaming-PC , sind die Patente allerdings besonders interessant.