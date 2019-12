Echte Datenflat als Tarif-Option soll auch für O2-Bestandskunden starten

Der Mobilfunkanbieter O2 seit kurzem eine neue Tarif-Option für Mobil­funkkunden im Angebot, bei dem man für 30 Tage eine echte Datenflat buchen kann. Das Angebot hat nur einen Haken, es gilt nur für Neu­kunden - dass soll sich aber bald ändern.

Bestandskunden brauchen noch Geduld

O2 my Data Spot Unlimited für 40 Euro/Monat

O2 my Data Unlimited für 39,99 Euro/Monat

O2

Das berichtet zumindest das Online-Magazin Teltarif . Bisher ist der neue Tarif beziehungs­weise die Tarif­option namens O2 my Data Unli­mited nur für Ne­ukunden erhältlich und das auch nur direkt in den O2-Shops. Nur dort kann derzeit das Angebot aktiviert werden, informierte das Magazin. Online wird das Angebot derzeit noch nicht vermarktet. Bei der Option können Nutzer eines der aktuell vertriebenen O2-Free- und O2-Free-Boost-Tarifen zum Preis von 39,99 Euro für 30 Tage eine echte Datenflat dazubuchen. Diese Flatrate gilt allerdings nur zur Nutzung in Deutschland, wie es dabei konkret mit den EU-Roaming-Regeln gehandhabt wird ist aufgrund der fehlenden Informationen derzeit noch unklar.Ausnahme gibt es nur bei dem Einsteigertarif O2 Free S Boost Plus und bei allen Tarifangeboten, die von Haus aus schon eine echte Flat­rate beinhalten. Nach Ablauf der 30 Tage läuft das Angebot automatisch aus. Laut Kundenmeldungen lässt sich die Option auch nach Ablauf der Nutzungsdauer nicht einfach wieder selbstständig aktivieren.Die Telefónica-Pres­sestelle hatte vor kurzem den Start des Angebots gegen­über teltarif.de bestätigt und nun auch noch ergänzt, dass das Angebot auch für Bestandskunden zur Verfügung gestellt werden soll. Ab wann man das aber buchen kann, wurde noch nicht mitgeteilt. Es dürfte sich aber nur noch um eine kurze Wartezeit handeln, bis die neue O2 my Data Unli­mited-Option auch online und in der O2-App verfügbar sein werden. Als Kunde kann man schon einmal die App im Auge behalten, ob sich dort etwas Neues auftut. Inwiefern O2 vielleicht auch noch an dem generellen Angebot schrauben wird, ist derzeit nicht bekannt.