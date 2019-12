Google Stadia: Neue Gratis-Spiele für Januar 2020 offiziell bestätigt

Passend zum Jahresende wendet sich Google Stadia an seine Community und kündigt die neuen Gratis-Spiele an, die Pro-Abonnenten im Januar 2020 freischalten können. Ebenso senkt der Spiele-Streaming-Dienst die Preise von Top-Games wie Red Dead Redemption 2.

Keine neuen Spiele, dafür aber immerhin kostenlos

Google Stadia

Auch im nächsten Jahr erweitert Googles Cloud-Gaming-Plattform Stadia die Auswahl an kos­ten­lo­sen Spielen für seine zahlenden Kunden, die sich aktuell in der Testphase des so ge­nann­ten Stadia Pro-Abos befinden. Ab dem 1. Januar 2020 werden die beiden Titel Rise of the Tomb Raider (20 Year Celebration) und Thumper ohne Aufpreis spielbar sein. Beide Spie­le stehen bereits seit dem Stadia-Start im November in der noch über­schau­ba­ren Bib­lio­thek zum Kauf bereit und schlagen derzeit mit 29,99 Euro respektive 19,99 Euro zu Buche. Google entschied sich erneut dazu, bereits verfügbare Stadia-Games für Pro-Nutzer gratis zur Verfügung zu stellen, obwohl diese eventuell bereits kostenpflichtig bei diesen zu­ge­schla­gen haben. In den meisten Fällen kann in diesem Fall eine kulante Rück­er­stat­tung über den Stadia Support angefordert werden. Speicherstände gehen dabei nicht verloren. Die aktuell im Pro-Abo verfügbaren Spiele Destiny 2 The Collection, Samurai Shodown und Farming Si­mu­la­tor 19 Platinum Edition bleiben auch im Januar kostenlos. Tomb Raider Definitive Edi­tion wird zum Jahreswechsel allerdings entfernt und sollte vorher von Interessenten kos­ten­los frei­ge­schal­tet werden.Parallel zur offiziellen Ankündigung der Stadia Pro-Spiele für den Januar 2020, senkt Google die Preise diverser Top-Titel im eigenen Store. So ist zum Beispiel Red Dead Redemption 2 jetzt ab 47,99 Euro für den Spiele-Streaming-Dienst erhältlich. Ebenso wird Rage 2 auf 19,80 Euro heruntergesetzt und die Rabattaktionen für GRID 2019 und Borderlands 3 bleiben wei­ter­hin aktiv. Gleiches gilt für passende Gold- und Ultimate-Versionen der Spiele. Der Preis­nach­lass für Ghost Recon Breakpoint, Shadow of the Tomb Raider und Just Dance wurden hin­ge­gen entfernt.