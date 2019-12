Überraschendes Update: Google Stadia schaltet endlich Erfolge frei

So genannte "Achievement-Hunter" kommen nun auch bei Google Stadia auf ihre Kosten. Der Spiele-Streaming-Dienst hat überraschend das lang er­sehn­te Erfolgssystem implementiert. Vorab erspielte Erfolge werden nun dargestellt, ein Gamerscore wird jedoch vermisst.

Erfolge werden ab sofort angezeigt, ohne Wertung oder Gamerscore

Kurz vor den Feiertagen und der anstehenden Urlaubszeit versucht Google seine Stadia Pro-Abonnenten zu überzeugen, deren kritische Stimmen in den letzten Wochen immer lauter wur­den. Die Spieleauswahl sei zu klein, die Preise zu hoch, der Funktionsumfang zu gering und die Kommunikation mit der Community mangelhaft, so die Kritik einiger Spieler. Stadia rea­gier­te nach einem Mini-Shirtstorm umgehend, veröffentlichte drei neue Titel und eta­blier­te in Ghost Recon Breakpoint das "Stream Connect"-Feature, als neue Split-Screen-Ansicht.Dass man zudem an einem Erfolgssystem arbeitet, wurde direkt vor dem Start der Cloud-Gaming-Plattform am 19. November bestätigt. Achievements gehören zu einem wichtigen The­ma in Bezug auf die Langlebigkeit vieler Spiele und sind bei Diensten wie Steam, Xbox Live und PlayStation Plus ein treibenden Faktor für kompetitives Gameplay abseits von di­rek­ten Multiplayer-Gefechten. Erfolge wurden seit dem ersten Tag von Stadia gesammelt, al­ler­dings noch nicht in den Spielerprofilen angezeigt. Die grafische Oberfläche wurde heute über­ra­schend nachgereicht.Ini­tial wur­den unter an­de­rem die Er­fol­ge von Destiny 2 aus der PC- und Kon­so­len-Ver­sion über­nom­men, so­weit man sein Bun­gie-Kon­to via "Cross Save" mit Stadia ver­bun­den hat. Im ei­ge­nen Pro­fil und in de­nen sei­ner Freun­de fin­det man zwar ent­spre­chen­de Ein­trä­ge, kann de­ren Leis­tung aber nicht mit an­de­ren Spie­lern ver­glei­chen. Ei­ne di­rek­te Ge­gen­über­stel­lung der Achieve­ments wird nicht an­ge­bo­ten, eben­so we­nig wie ei­ne Wer­tung. So­mit ver­mis­sen Sta­dia-Nut­zer auch einen Gamer­score, der zei­gen wür­de, wie viel Zeit, Herz­blut und oft­mals auch Geld ein Spie­ler in sein Hob­by in­ves­tiert hat.