Telefonica: O2-Netz kann LTE-Nutzer jetzt viel besser versorgen

Auch der Mobilfunkbetreiber O2 hat jetzt neue Daten zum Ausbau seines 4G-Netzes veröffentlicht. In den letzten Wochen seien demnach über 700 neue LTE-Sender im gesamten Bundesgebiet in Betrieb genommen worden, hieß es.

Empfang auf der Autobahn

Telefonica

O2 verfügt trotz der Fusion mit der ehemaligen Nummer Vier E-Plus aktuell noch immer über das am schwächsten ausgebaute Mobilfunk-Netz. Durch die Ausbau-Maßnahmen sollen aber auch die Kunden des drittgrößten Netzbetreibers auf eine bessere Infrastruktur zugreifen können. Die Bemühungen der letzten Zeit hätten laut dem Unternehmen immerhin bereits dazu geführt, dass man sich in allen großen Netztests auf die Note "gut" verbessern konnte.Komplett neue Gebiete wurden zwar kaum erschlossen, doch wurden vor allem im ländlichen Raum viele Funkzellen, in denen bisher maximal 3G verfügbar war, aufgerüstet. Wenig verwunderlich ist dabei die Beobachtung des Unternehmens: "Die Nutzungszahlen zeigen, dass diese verfügbaren LTE-Kapazitäten von Kunden in ländlichen Gebieten sehr gut angenommen werden und die Datennutzung rapide ansteigt", teilte man mit.Einen Schwerpunkt des Ausbaus bilden außerdem die wichtigen Verkehrswege. In erster Linie profitieren die Nutzer diverser Autobahnen davon, aber auch einzelne Bundesstraßen und Schienenstrecken wurden gezielt mit einer besseren Infrastruktur ausgestattet.Wie Telefonica weiter mitteilte, wurde auch das Netz in den bereits gut versorgten städtischen Regionen mit zusätzlichen Sendeanlagen verstärkt. Das ist vor allem dann nötig, wenn die eingebuchten Nutzer die Kapazitäten gar nicht voll nutzen können, weil die Kapazitäten mehr als ausgelastet sind. Die aktuellen Ausbau-Aktivitäten unterliegen dabei aber auch schon den Planungen für den bevorstehenden 5G-Ausbau. Hier werden dann in absehbarer Zeit anfangs vor allem bestehende Sendeanlagen aufgerüstet, damit die bei der Lizenzvergabe ausgegebenen Ziele möglichst schnell und preisgünstig umgesetzt werden können.