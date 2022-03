TweakPower Download - Leistungsstarkes Tuning-Tool

umfangreichen Tuning-Werkzeugkasten

Der kostenlose TweakPower Download installiert einenzum Beschleunigen, Anpassen und Optimieren von Windows.TweakPower 2.009 entfernt beispielsweise temporäre Dateien und Internetspuren, passt die Datenschutzeinstellungen von Windows an, hilft beim Ausmisten von Autostart-Programmen und optimiert Dienste und visuelle Effekte. Sämtliche Funktionen lassen sich über die grafische Benutzeroberfläche schnell finden.Die Freeware TweakPower des deutschen Entwicklers Kurt Zimmermann unterstützt Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7 und Windows Vista (jeweils 32-Bit/64-Bit). Während der Installation kann auf Wunsch ein Systemwiederherstellungspunkt angelegt werden. Außerdem lässt sich die Software direkt zum Kontextmenü hinzufügen. Alternativ gibt es auf der offiziellen Webseite auch portable Versionen.Junk-Dateien löschen, Systemeinstellungen anpassen, Festplatten defragmentieren und mehr: Nach dem Start zeigt TweakPower ein wahrlich gewaltiges Arsenal an Tuningmöglichkeiten in einer übersichtlich gegliederten Benutzeroberfläche an. Diese macht es durch kurze Erklärungen auch unerfahrenen Nutzern einfach, die gewünschten Funktionen zu finden und die durchgeführten Änderungen zu verstehen.Hierfür werden oftmals Windows-Einstellungen verändert und Registry-Einträge gesetzt, um die entsprechenden Tweaks vorzunehmen. Diese helfen unter anderem dabei, die Performance des Systems und der Internetverbindung zu steigern, das Aussehen von Windows anzupassen oder die Privatsphäre zu verbessern. Sollten Probleme auftreten, lassen sich jederzeit auf Knopfdruck die Standardwerte wiederherstellen. Auch über das integrierte Sicherungscenter lassen sich Änderungen wieder rückgängig machenÜber die Startseite zeigt TweakPower auf einen Blick an, ob gravierende Probleme mit der Geräteleistung, den momentanen Sicherheitseinstellungen oder dem Zustand der Festplatten vorliegen. Auf Wunsch optimiert eineden PC immer dann, wenn dieser nicht genutzt wird. Eine Aufräumfunktion kann beispielsweise den Browser überwachen und temporäre Dateien löschen sobald dieser geschlossen wird.Ein Spielemodus verspricht, durch das vorübergehende Abschalten unnötiger Prozesse die System-Performance per Mausklick noch weiter zu verbessern. Ebenfalls mit an Bord sind weitere Werkzeuge, etwa zum Anzeigen von System- und Hardware-Informationen, zum Aufspüren von doppelten Dateien, zum Aufteilen oder Verschlüsseln von Dateien sowie zum Wiederherstellen gelöschter Daten.TweakPower weiß neben seinem großen Funktionsumfang vor allem durch seine aufgeräumte Benutzeroberfläche zu gefallen. Wer nach einer Alternative sucht, kann sich beispielsweise noch CCleaner ThisIsWin11 oder den Windows 11 Manager anschauen.