Maxon Cinebench Download:

Mit dem kostenlosen Cinebench Download ermitteln Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer CPU sowie GPU und vergleichen die Testergebnisse mit anderen Systemen.Cinebench 2024 setzt dabei auf eine übersichtliche und leicht verständliche Benutzeroberfläche und kann mit einer breiten Unterstützung verschiedener Hardware punkten.Cinebench kommt in Version 2024 mit einigen Neuerungen daher. Zunächst baut die Software nun auf der Redshift-Rendering-Engine von Cinema 4D auf und bietet wieder einen GPU-Benchmark, der in den letzten Versionen fehlte. Mit diversen Apple- und Snapdragon-Chips wird zusätzliche Hardware unterstützt und die Benutzeroberfläche wurde weiter verbessert. Zudem gibt es einige Optimierungen unter der Haube, welche die Entwickler in der Ankündigung der neuen Version erläutern.Zu beachten gilt, dass Ergebnisse von Cinebench 2024 nicht mit denen von Cinebench R23 oder älteren Versionen verglichen werden können.Cinebench erfordert keine Installation und kann daher nach dem Entpacken des heruntergeladenen Archivs direkt gestartet werden. Voraussetzung sind Windows 10 Version 20H2 und neuer oder Windows 11. Ebenfalls sind mindestens 16 GB RAM, eine 64-Bit Intel- oder AMD-CPU mit AVX2, eine Nvidia-GPU (CUDA 5.0, 8 GB VRAM) respektive eine AMD "Navi"- oder "Vega"-GPU (HIP, 8 GB VRAM) notwendig.Darüber hinaus ist Cinebench noch für MacOS erhältlich und es unterstützt auch Snapdragon-CPUs unter Windows. Hierfür sind jedoch speziell angepasste Versionen erforderlich, die auf der offiziellen Website heruntergeladen werden können. Vor den Tests ist es empfehlenswert, sämtliche im Hintergrund laufenden Programme zu beenden, da diese die Testergebnisse negativ beeinflussen könnten.Cinebench baut auf der Rendering-Engine Redshift auf, die auch in der professionellen 3D-Grafiksoftware Cinema 4D zum Einsatz kommt. Dies soll möglichst realitätsnahe Testergebnisse liefern, die sich an den Anforderungen kreativer Arbeitsabläufe orientieren. Die Software ermöglicht dabei eineund nutzt für sämtliche Tests eine vereinheitlichte Szenen-Datei.Die Bedienung ist dabei denkbar einfach: Es genügt, neben dem gewünschten Test (GPU, CPU Multi-Core, CPU-Single-Core) auf den Start-Knopf zu drücken, um den Benchmark zu starten. Dieser dauert in den Standardeinstellungen jeweils zehn Minuten. Während dieser Zeit wird eine komplexe Szene berechnet, welche Stück für Stück auf dem Bildschirm erscheint.Während des Tests und natürlich auch im Anschluss gibt eine Punktezahl Aufschluss über die Leistungsfähigkeit der getesteten Hardware. Zudem vergleicht Cinebench den WertZwar sieht der Rendering-Test von Cinebench bei Weitem nicht so spektakulär wie etwa die Benchmarking-Alternativen 3D Mark oder PC Mark aus, dennoch liefert die Software unkompliziert einen schnellen Vergleichswert zur Leistungsfähigkeit von CPU und Grafikkarte.