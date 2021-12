Windows 11 Fixer Download - Windows 11 optimieren

Windows 11 Fixer Download & Installation

"Fehler" von Windows 11 beheben

Windows 11 individuell anpassen

Windows 11 mit weiteren Tools verbessern

Der kostenlose Windows 11 Fixer Download macht es einfach, Änderungen an der Benutzeroberfläche und an den Systemeinstellungen von Windows 11 vorzunehmen.Beispielsweise entfernt das quelloffene Tool nicht benötigte Buttons aus der Taskleiste, stellt das alte Kontextmenü wieder her und erlaubt den schnellen Wechsel zwischen hellen und dunklen Themes. Der Windows 11 Fixer ist in der Version 1.1 erhältlich.Der Windows 11 Fixer benötigt keine Installation und kann daher nach dem Entpacken des heruntergeladenen Archivs direkt ausgeführt werden. Voraussetzung ist natürlich Windows 11, unter älteren Versionen des Betriebssystems funktioniert die Software nicht.Microsoft hat mit Windows 11 einige Design-Änderungen am Betriebssystem vorgenommen, die längst nicht jedem gefallen. Dies betrifft beispielsweise die Taskleiste oder das Kontextmenü. Der kostenlose und quelloffene Windows 11 Fixer verspricht, zumindest einige dieser Ärgernisse zu reparieren, ohne dass hierfür ein manuelles Eingreifen in die Registry oder langes Suchen in den Systemeinstellungen erforderlich ist.Nach dem Start zeigt die englischsprachige Software alle verfügbaren Funktionen auf einer einzigen Übersichtseite nach Themen gruppiert an. Durch das Auswählen der jeweiligen Checkboxen lassen sich etwa die Ausrichtung und Größe von Symbolen in der Taskleiste ändern oder nicht benötigte Elemente aus dieser entfernen.Weitere Optionen stellen das alte Kontextmenü von Windows 10 wieder her, ändern den Datei-Explorer zu einer kompakten beziehungsweise erweiterten Ansicht oder blenden versteckte Ordner und bekannte Dateitypen ein.Ebenfalls möglich sind der einfache Wechsel der aktuell genutzten System- und Anwendungs-Themes zu einem hellen/dunklen Design, das Aktivieren beziehungsweise Deaktivieren von Transparenzeffekten oder das Abschalten der Online-Suche, des Widget-Dienstes und von Cortana.Der Windows 11 Fixer enthält außerdem eine Auswahl nützlicher Programme, die ebenfalls das Arbeiten mit Windows 11 komfortabler gestalten sollen. Dazu zählen StartAllBack Microsoft Power Toys und ThisIsWin11 . Auch Mozilla Firefox und Google Chrome lassen sich mit wenigen Klicks (via winget) installieren.