Winaero Tweaker Download - Tuning-Tools für Windows

Der kostenlose Winaero Tweaker Download enthält eine Reihe nützlicherBeispielsweise lassen sich zusätzliche Funktionen in das Kontextmenü von Windows einbinden, nicht benötigte Features des Betriebssystems abschalten oder von Microsoft entfernte Funktionen wieder zurückholen. Auch das Aussehen und Verhalten verschiedener Elemente von Windows können angepasst werden. Winaero Tweaker ist in der Version 1.33 verfügbar.Der Winaero Tweaker unterstützt neben Windows 7, Windows 8 und Windows 10 inzwischen auch Windows 11 (jeweils 32-Bit/64-Bit). Neben einer normalen Installation lassen sich alle erforderlichen Dateien auch extrahieren, wodurch dann der portable Einsatz von einem USB-Stick aus möglich ist.Nach dem Start zeigt der Winaero Tweakeran. Dadurch unterscheidet sich der Funktionsumfang je nach genutzter Windows-Version ein wenig, gleichzeitig wird verhindert, dass Nutzer inkompatible Tweaks aktivieren. Anders als bei vielen ähnlichen Tools gibt es hier keine automatische Ein-Click-Optimierung, Nutzer müssen daher die gewünschten Tweaks gezielt einzeln einschalten.Unter Windows 11 kann der Winaero Tweaker beispielsweise die vollständigen klassischen Kontextmenüs wiederherstellen, die Ribbon-Oberfläche im Explorer zurückholen oder die Position und Größe der Taskleiste verändern. Aber auch darüber hinaus hat das Tool einiges zu bieten.Etwa lassen sich das versteckte Aero Lite Theme in Windows 8 und Windows 10 aktivieren, System-Schriftarten ändern, die Abstände von Desktop-Icons anpassen oder die Pfeil-Overlays von Verknüpfungen ausblenden.Dem Kontextmenü fügt der Winaero Tweaker Shortcuts zum schnellen Verändern von Benutzerrechten oder zum Öffnen der Kommandozeile hinzu. Weiter können der Lockscreen, Aero Shake, Aero Snap abgeschaltet oder UAC-Abfragen für einzelne Programme umgangen werden. Eine vollständige Liste alle Funktionen gibt es auf der offiziellen Webseite. Praktisch: Häufig genutzte Tweaks lassen sich als Favoriten festlegen, nicht benötigte aus der Programmoberfläche ausblenden. Sollten Tweaks nicht den gewünschten Effekt haben oder sogar Fehler verursachen, können einzelne oder gleich alle Änderungen wieder rückgängig gemacht werden.